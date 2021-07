PSG : Ce Titi aura sa chance face à Mbappé et Icardi

Dans : PSG.

Comme souvent, l’avenir des jeunes pépites du centre de formation fait débat au Paris Saint-Germain, surtout après le recrutement XXL réalisé durant ce mercato estival.

Quelle place laissée aux jeunes quand le club de la capitale recrute Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum ou Sergio Ramos ? Aucune ou presque… Depuis l’arrivée des Qataris, le PSG a choisi sa voie : recruter des stars et délaisser son centre de formation. Malgré tout, chaque saison, Paris garde quand même quelques jeunes pour faire le nombre, et notamment pour la liste de la Ligue des Champions, où le PSG doit inscrire des joueurs formés au club. La saison prochaine, Kenny Nagera ne fera pas partie de ceux-là. Puisque l’attaquant de 19 ans va être prêté au Havre en L2, selon les informations de RMC. Par contre, Arnaud Kalimuendo fera bien partie de l’effectif de Mauricio Pochettino.

Kalimuendo, futur concurrent d’Icardi et Mbappé

Suite à un bel exercice sous le maillot de Lens, avec lequel il a marqué huit buts et délivré six passes décisives en 31 matchs, l’attaquant est retenu par le PSG… pour l’instant. En tout cas, Kalimuendo a récupéré un numéro fixe, à savoir le 29, pour la saison à venir. Preuve que l’avant-centre de 19 ans aura sa chance face à Kylian Mbappé et Mauro Icardi, les deux buteurs du PSG. Après, si Leonardo arrive à définitivement recruter Moise Kean, qui est retourné à Everton pour la préparation estivale, peut-être que le PSG donnera un nouveau bon de sortie à Kalimuendo. Un jeune qui ne manquera probablement pas de postulants si son départ était validé. Mais avant de penser à un autre club, il va tenter de faire son trou avant la reprise de la L1, avec l’objectif de faire mieux que Jean-Kévin Augustin, le dernier buteur sorti du centre de formation du PSG.