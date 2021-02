PSG : Hervé Mathoux dénonce ce scandale

Dans : PSG.

Face à Nice, le PSG a joué avec son quatrième maillot. Une tunique rose qui ne plaît pas à Hervé Mathoux.

La couleur des maillots est sans doute l'une des dernières choses à laquelle les supporters de football tentent de s'accrocher dans un monde où le business dénature petit à petit les clubs. Entre sponsors étrangers ou nom de stades modifiés, l'aspect économique domine aujourd'hui le côté historique et identitaire des clubs. Alors lorsque le PSG présentait son quatrième maillot en décembre dernier, les fans étaient loin d'être satisfaits. Rose et violet, bien loin des couleurs traditionnelles du Paris Saint-Germain, cette tunique était pourtant totalement assumée par Jordan Brand, directeur de la diversification du club parisien, qui estimait que l'innovation était primordiale même dans le monde du foot. Lors du match face à l'OGC Nice ce samedi après-midi et à l'occasion du nouvel an chinois, les Parisiens ont porté ce fameux maillot, orné d'un flocage mandarin. Un style qui est loin d'avoir fait l'unanimité.

Hervé Mathoux, célèbre présentateur du Canal Football Club, ne s'est pas gêné pour tacler la dernière création parisienne. « Je reste sans voix devant la laideur du maillot mandarin du @PSG, les marchands sont en train de tuer toutes les références qui ont construits l’identité des clubs. Ils scient la branche sur laquelle ils sont assis. Dans 10 ans les clubs n’auront plus de maillot identifié » a publié le présentateur sur son compte Twitter. Un avis partagé par la majorité puisque ce quatrième maillot du PSG a été la cible de nombreuses railleries sur les réseaux sociaux, de la part de supporters parisiens comme de fans d'autres clubs.