PSG : Hernandez, le latéral à la mode qui fait craquer Paris

Dans l’urgence, le Paris Saint-Germain a tenté de recruter un latéral gauche au mercato afin de compenser l’absence longue durée de Juan Bernat.

Le défenseur espagnol de 27 ans, victime d’une rupture des ligaments croisés, manquera quasiment toute la saison avec le PSG. C’est la raison pour laquelle Leonardo s’est renseigné sur la disponibilité de plusieurs joueurs au poste de latéral gauche dans la dernière ligne droite du mercato. Selon les informations obtenues par Calcio Mercato, le rêve absolu du directeur sportif parisien était, comme c’est surprenant… un joueur de Série A. En effet, le média croit savoir que Leonardo s’est renseigné auprès du Milan AC au sujet du prix de Théo Hernandez, le frère du champion du monde Lucas, qui fait véritablement un tabac en Italie depuis près d’un an maintenant.

De plus en plus fiable défensivement, Théo Hernandez est surtout réputé pour être l’un des meilleurs contre-attaquant au monde à son poste. Son profil très technique et offensif a tout pour plaire, et Leonardo a ainsi manifesté son intérêt auprès des dirigeants de l’AC Milan. Mais l’opération était tout simplement impossible à conclure pour le Paris Saint-Germain au vu du contexte financier, pour la simple et bonne raison que l’AC Milan exigeait au minimum 40 ME en cash pour Théo Hernandez. Et bien évidemment, il n’était pas question pour la formation italienne de négocier un prêt avec option d’achat, grande spécialité de l’été pour Leonardo. Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain tentera de nouveau sa chance au mois de juin prochain pour recruter Théo Hernandez, alors que Juan Bernat sera en fin de contrat et que pour l’heure, les négociations semblent au point mort entre l’ancien défenseur du Bayern Munich et le PSG.