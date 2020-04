PSG : Henrique n'était pas si nul, Leonardo le prouve

Dans : PSG.

Le mercato promet d’être agité au PSG et cela ne concerne pas uniquement les attaquants puisque Layvin Kurzawa quittera le club. Ce qui va obliger Leonardo à recruter un latéral gauche…

Peu utilisé par Thomas Tuchel depuis deux ans, le défenseur tricolore ne sera pas prolongé par Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo. Dans le viseur de plusieurs clubs anglais, italiens mais également espagnols, Layvin Kurzawa ne devrait pas avoir trop de mal à rebondir. De son côté, le Paris Saint-Germain s’active d’ores et déjà pour lui dénicher un successeur. Et à en croire les informations obtenues par Paris-United, une ancienne cible d’Antero Henrique plaît particulièrement à Leonardo. Il s’agit du défenseur de la Juventus Turin, Alex Sandro.

En fin de contrat avec la Vieille Dame en 2023, le Brésilien est une piste de longue date du Paris Saint-Germain, initiée à l’époque par l’ancien directeur sportif Antero Henrique. Par le passé, le Portugais s’était heurté à l’inflexibilité de la Juventus Turin, qui ne souhaitait pas se séparer de son latéral gauche. L’été prochain, le discours du champion d’Italie pourrait être différent, Alex Sandro n’ayant pas affiché une grande régularité cette saison. Une aubaine dont le PSG souhaite profiter même si financièrement, l’opération sera assurément très onéreuse. Si cette piste venait à tomber à l’eau, alors Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo pourraient se rabattre sur Alex Telles, le défenseur du FC Porto. Mais ce dossier s’annonce tout aussi coûteux et délicat car l’agent du joueur, à savoir Pini Zahavi, tente actuellement de placer Telles du côté de Chelsea. Reste maintenant à voir quel joueur le Paris SG parviendra à attirer dans ses filets afin d’offrir un concurrent digne de ce nom à l’actuel titulaire, Juan Bernat.