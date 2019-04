PSG : Alex Sandro fait toujours saliver Al-Khelaifi au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

En dépit de la saison correcte de Juan Bernat et du retour de blessure de Layvin Kurzawa, les dirigeants du Paris Saint-Germain vont certainement tenter de recruter un défenseur gauche lors du prochain mercato. Et si les noms de Daley Blind ou Cristiano Biraghi ont filtré ces dernières heures, un joueur au prix bien plus élevé figure également dans la short-list des dirigeants parisiens : Alex Sandro. Dans le viseur du club de la capitale depuis des mois, le défenseur brésilien de la Juventus Turin plaît toujours autant à l’état-major parisien, nous apprend Tuttosport.

Reste que le latéral très offensif de 28 ans est sous contrat avec la Juve jusqu’en juin 2023. Une situation contractuelle qui pourrait bien compliquer un éventuel transfert, d’autant que Manchester United est également sur les rangs. Reste maintenant à voir quel sera le tarif fixé par la Juventus Turin pour son défenseur, pas toujours titulaire cette saison sous la houlette de Massimiliano Allegri. Toujours surveillé par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, Paris ne pourra sans doute pas se permettre de folies et la piste semble donc logiquement difficile à mener à son terme. Même si avec Paris au mercato, tout est possible…