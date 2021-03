PSG : Harry Kane pour 90 ME, Al-Khelaïfi s’étouffe

Dans : PSG.

Cet été, le PSG devrait recruter un avant-centre en cas de départ de Mauro Icardi, assidument courtisé en Série A, lors du prochain mercato.

Tandis que Moise Kean n’est que prêté par Everton, c’est essentiellement le potentiel départ de Mauro Icardi qui fait parler au Paris Saint-Germain ces derniers jours. Et pour cause, l’attaquant argentin, régulièrement freiné par des pépins physiques, n’est pas un avant-centre qui participe beaucoup au jeu et cela dérange grandement Mauricio Pochettino. En effet, l’entraîneur du PSG aime pouvoir compter sur un avant-centre habile techniquement, capable de décrocher et de faire briller ses coéquipiers. Ce fut notamment le cas à Tottenham avec Harry Kane, que Mauricio Pochettino a fait éclore. Des années plus tard, l’international anglais des Spurs est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète et sans surprise, Mauricio Pochettino rêve de le recruter au PSG.

Kane beaucoup trop cher pour le PSG

Ce scénario a toutefois peu de chances de se produire, à en croire les informations relayées par Calcio Mercato. En effet, le média transalpin affirme que Tottenham ne se séparera pas d’Harry Kane pour moins de 90 ME au mercato, une somme rédhibitoire pour le PSG au vu du contexte financier actuel. Même en cas de départ de Mauro Icardi, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ne se positionneront pas sur un joueur aussi cher et privilégieront des pistes de joueurs libres tels que Lionel Messi (Barcelone) ou Sergio Agüero (Manchester City). Mauricio Pochettino a beau entretenir une magnifique relation avec Harry Kane, il peut visiblement faire une croix sur le buteur de Tottenham. Cela ne signifie pas pour autant que l’attaquant de la sélection anglaise ne bougera pas au mercato. Bien qu’il possède encore trois ans de contrat chez les Spurs, il n’exclut pas un départ, alors que Tottenham plafonne depuis plusieurs années et ne parvient pas à décrocher le moindre titre…