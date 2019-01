PSG : Harcelé à Barcelone, Neymar a totalement craqué !

Dans : PSG, Mercato.

De nouveau victime d’une lésion au cinquième métatarsien droit, Neymar est parti consulter un spécialiste à Barcelone.

L’information n’était pas un secret, ce qui a permis à la presse catalane d’intercepter le meneur de jeu du Paris Saint-Germain à l’aéroport. Cette fois, le champion de France n’est pas opposé à un club espagnol en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. La durée d’indisponibilité du Brésilien n’est donc pas la priorité des journalistes locaux. Non, nos confrères sont beaucoup plus intéressés par l’avenir de Neymar qui, lui, n’était pas d’humeur à évoquer ce sujet.

Le Parisien a d’abord ignoré la presse avant de leur répondre sèchement : « Me cassez pas les couilles ! » Il faut dire que l’international auriverde n’a sûrement pas digéré cette blessure et son forfait pour la confrontation face à Manchester United. De plus, les rumeurs incessantes qui l’envoient au Real Madrid ou au FC Barcelone viennent souvent des médias espagnols, que Neymar avait probablement envie de recadrer depuis un bon moment…