PSG : Hamari Traoré en approche, la grosse cote

Le PSG pourrait frapper un premier coup dans le marché français qui vient de s'ouvrir en bouclant l'arrivée d'Hamari Traoré.

Parmi les nombreux joueurs sur le départ, Thomas Meunier figure dans la colonne des joueurs qui ne seront pas prolongés. Le Belge, malgré ses appels du pied pas toujours suivis par des faits selon la direction du PSG, va ainsi se trouver un nouveau point de chute. Même s’il ne faisait pas partie des priorités de Thomas Tuchel, il a su profiter des turpitudes à son poste pour s’imposer. Et ce n’est pas Thilo Kehrer ou Colin Dagba qui lui ont fait de l’ombre cette saison. Résultat, Leonardo cherche au moins un joueur à ce poste. Si des noms ronflants ont parfois été annoncés, comme Achraf Hakimi de Dortmund, le directeur sportif parisien pourrait bien aller chercher sous son nez pour faire mouche. En effet, annoncé comme une cible possible il y a quelques semaines, Hamari Traoré se rapproche d’une signature au PSG.

Canal+ et France Bleu annoncent que l’hypothèse de voir le Malien signer dans la capitale prend du corps chaque jour. Le défenseur du Stade Rennais sort de plusieurs saisons très solides, son apport offensif, son coffre et sa solidité défensive parlant pour lui. A 28 ans, il était clairement dans la forme de sa vie avant l’interruption des matchs, et ce profil de joueur sérieux et infatigable a visiblement marqué les recruteurs du PSG. Le Stade Rennais, qui craint de perdre beaucoup de joueurs cet été avec les offres pour M’Baye Niang et Eduardo Camavinga, n’est en théorie pas vendeur. Mais le PSG a les moyens de se montrer convaincant sans totalement se ruiner, c'est à dire sans dépasser la barre des 6 ME, s'il veut parvenir réellement à ses fins pour un joueur en fin de contrat dans un an.