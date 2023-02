PSG : Hakimi l’avoue, ça va trop vite pour lui en LdC

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Connu pour sa rapidité, Achraf Hakimi a pourtant bien du mal à contenir la vitesse des ailiers. Le latéral droit du Paris Saint-Germain, en difficulté face au Bavarois Kingsley Coman mardi, admet que certains adversaires en Ligue des Champions lui posent énormément de problèmes.

Si le Paris Saint-Germain a misé 60 millions d’euros sur Achraf Hakimi à l’été 2021, ce n’est pas pour ses qualités défensives. Le latéral droit arrivé en provenance de l’Inter Milan est un redoutable contre-attaquant. Mais sa fébrilité dans sa propre moitié de terrain n’est un secret pour personne. On a déjà vu l’international marocain en grande difficulté à plusieurs reprises en championnat et surtout en Ligue des Champions.

👀 Achraf Hakimi se confie sur les meilleurs attaquants qu'il a affronté !#PSG I #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/39d1roeNV7 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) February 18, 2023

Mardi encore, le joueur formé au Real Madrid a souffert dans ses duels contre le Bavarois Kingsley Coman. Il faut dire que le Français possède exactement le profil qui gêne Achraf Hakimi. « L'avant-centre le plus fort que j'aie affronté ? Quand j'ai joué France-Maroc, Kylian (Mbappé), c'est un joueur où je me suis dit : "fais attention avec lui", a confié le latéral droit au journaliste de Prime Video Smaïl Bouabdellah, en confondant légèrement les postes offensifs. Après, il y a aussi Coman. J'ai joué beaucoup de fois contre lui et c'est difficile. »

Le Real, un autre mauvais souvenir

« Et aussi Vinicius Junior, a cité le Parisien. C'est un joueur qui dribble beaucoup, tu dois faire plus attention à lui qu'à d'autres joueurs. Ce sont des joueurs très rapides mais aussi très techniques. Ils veulent faire des un contre un tout le temps. Ce sont les joueurs auxquels je fais le plus attention. S'il faut rester proche d'eux ? Ça dépend des joueurs, mais ce sont des joueurs qui sont rapides. S'ils laissent la balle passer, ils vont courir. Du coup, il faut rester bien concentré contre des joueurs de ce niveau. » Après cet aveu, le coach du Bayern Munich Julian Nagelsmann prendra sûrement un malin plaisir à laisser Kingsley Coman à gauche au match retour.