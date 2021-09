PSG : Hakimi et le mercato, une révélation choc !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cet été, le PSG a cassé sa tirelire pour recruter Achraf Hakimi en offrant 60 millions d’euros à l’Inter Milan au mercato.

L’investissement semble toutefois justifié avec le latéral marocain, considéré à juste titre comme l’un des meilleurs joueurs de la planète à son poste. Auteur d’un excellent début de saison, Achraf Hakimi renforce le Paris SG a un poste où le club de la capitale était défaillant depuis plusieurs années. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2026, le natif de Madrid devrait faire les beaux jours de Paris durant un long moment. A moins que ce dernier ne demande rapidement à revenir au Real Madrid, où il a été formé. Cela n’est pas impossible selon Antonio Conte, champion d’Italie avec l’Inter de Milan avec un certain Achraf Hakimi dans son effectif.

Il rêve de revenir au Real Madrid selon Conte

« Il est maintenant dans l’une des équipes les plus fortes du monde. Il peut devenir un crack. Il s’est amélioré dans les phases défensives et dans la dernière passe » a expliqué l’entraîneur italien, consultant sur Sky Sports les soirées de Ligue des Champions. « Il a beaucoup travaillé. Il avait besoin de passer, il l'a accepté avec sérénité et le désir d’apprendre. Le rêve d’Hakimi est de revenir jouer au Real Madrid. Comprenez : d’ici la fin de sa carrière. Pas forcément tout de suite » a lancé Antonio Conte, pour qui il est clair que le but ultime d’Achraf Hakimi est de revenir dans son ancien club du Real Madrid et cette fois de s’y imposer comme un titulaire indiscutable, ce qui n’était pas le cas avant son départ à l’Inter Milan. Il faut dire que le Marocain avait un sacré concurrent à ce poste de latéral droit en la personne de Dani Carvajal, l’un des meilleurs joueurs de la Liga espagnole dans ce secteur de jeu.