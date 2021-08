PSG : Mbappé inquiète Madrid, accusé Hakimi levez vous !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Du côté du Real Madrid, on regarde chaque match du Paris Saint-Germain avec attention, et surtout Kylian Mbappé. Sa proximité avec Achraf Hakimi inquiète les Merengue.

Seul renfort payant du Paris Saint-Germain lors de ce mercato, malgré la pluie d’étoiles, Achraf Hakimi a déjà démontré que Leonardo ne s’était pas trompé en allant le chercher pour 60 millions d’euros à l’Inter. En l’espace de trois matchs officiels, puisqu’il a joué le Trophée des champions, l’arrière-droit marocain a confirmé qu’il était bien un des meilleurs joueurs mondiaux à son poste. Capable de fulgurance, Hakimi a hérité d’un 6 dans Le Parisien, le média francilien étant épaté par l’ancien joueur de l’Inter : « Avec lui à droite, il faut se tenir prêt à... défendre ! Ses appels tranchants dans le couloir ont posé des problèmes aux Brestois. »

Confidences d’un joueur du PSG sur Achraf Hakimi : "Ça fait du bien. L’impression de jouer en supériorité numérique quand on attaque." Le latéral a conquis le vestiaire, et notamment Kylian Mbappé. Ce n’est pas un scoop, mais les 2 joueurs s’entendent à merveille. #PSG 🔴🔵 — Baptiste Durieux (@BaptisteDurieux) August 21, 2021

Achraf Hakimi a donc réussi ses débuts parisiens, mais il a également emballé le vestiaire du PSG comme le confie Baptiste Durieux, journaliste au service des sports de RTL. « Confidences d’un joueur du PSG sur Achraf Hakimi : "Ça fait du bien. L’impression de jouer en supériorité numérique quand on attaque." Le latéral a conquis le vestiaire, et notamment Kylian Mbappé. Ce n’est pas un scoop, mais les 2 joueurs s’entendent à merveille », explique le reporter. Une entente qui saute aux yeux, Mbappé et Hakimi ne manquant pas de célébrer les buts de l’attaquant français. Tout cela annonce donc de bonnes choses pour Paris…mais peut-être moins pour le Real Madrid.

🎥 | Comment ne pas aimer ce duo ? 🤩



Hakimi 🇲🇦 x Mbappé 🇫🇷 pic.twitter.com/rFWNMI81Bd — Joueurs Marocains 🇲🇦 (@JoueursMA) August 20, 2021

Dans la capitale espagnole, on a bien remarqué que la star française s'éclatait avec Achraf Hakimi, et forcément à l'heure où les Merengue tentent une énorme campagne de communication pour laisser penser que la signature de Kylian Mbappé est acquise, cela passe difficilement. Car le scénario d'un Mbappé retenu de force au Paris Saint-Germain colle mal avec la joie affichée par l'attaquant tricolore lors des deux derniers matchs, notamment avec son coéquipier marocain, mais également après les rencontres face aux supporters. Achraf Hakimi a peut-être changé la donne.