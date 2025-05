PSG ‍: Hakimi Ballon d’Or, on ne l’avait pas vu venir

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Régulier dans ses performances, Achraf Hakimi fait partie des grands artisans de la saison du Paris Saint-Germain. A tel point que le latéral droit peut prétendre à des distinctions individuelles. Et si l’international marocain devenait un sérieux candidat au Ballon d’Or ?

La course au Ballon d’Or vivra sans doute un tournant samedi à Munich. Le palmarès étant inclus parmi les critères d’attribution, le club vainqueur de la finale de la Ligue des Champions aura de réelles chances de compter dans ses rangs le futur lauréat. Si le Paris Saint-Germain parvient à dominer l’Inter Milan, les avis sont quasi unanimes, c’est Ousmane Dembélé qui s’offrira le statut de favori. A moins qu’un coéquipier parvienne à lui voler la vedette dans la dernière ligne droite.

Qu'on soit clairs, Achraf Hakimi mérite le 𝗕𝗮𝗹𝗹𝗼𝗻 𝗱'𝗢𝗿 𝗮𝗳𝗿𝗶𝗰𝗮𝗶𝗻 𝗘𝗧 𝗹𝗲 𝗕𝗮𝗹𝗹𝗼𝗻 𝗗'𝗼𝗿. 🇲🇦⭐ pic.twitter.com/Oaq1d24QbQ — Actu Foot Maroc (@ActuFootMaroc) May 29, 2025

Le compte Actu Foot Maroc a en effet lancé une campagne en faveur d’Achraf Hakimi. Il est vrai que le latéral droit réalise une saison convaincante. L’international marocain a d’ailleurs remporté le prix Marc-Vivien Foé récompensant le meilleur joueur africain de la saison en Ligue 1. Suffisant pour convoiter la plus prestigieuse des récompenses individuelles ? Cette semaine, Walid Acherchour mettait lui aussi en valeur le rendement d’Achraf Hakimi, mais sans aller jusqu’à lui décerner le Ballon d’Or.

Top 10 pour Walid Acherchour

« Je trouve qu'on ne parle pas assez de la saison d'Hakimi et de sa place dans le football européen, jugeait le journaliste de RMC. Je trouve qu'il a pris une dimension assez remarquable cette saison. Il est vice-capitaine, il a un rôle particulier dans le système de Luis Enrique où il joue plusieurs rôles, et pas seulement celui de latéral droit classique. On parle beaucoup de Dembélé, des Portugais au milieu, de Donnarumma et à juste titre. Mais je pense qu'Hakimi est facilement top 3 au PSG cette saison, et je ne suis pas sûr qu'il soit troisième. Et même à l'échelle européenne, il s'est affirmé comme meilleur latéral droit du moment. On parle beaucoup du Ballon d'Or. Il ne l'aura jamais, mais je pense qu'il mérite un top 10. » Un classement tout à fait réaliste.