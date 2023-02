PSG : Hakim Ziyech, réunion d'urgence pour sauver le mercato !

Dans : PSG.

Dans une incroyable séquence, la fin du mercato du Paris Saint-Germain a tourné au tragi-comique, puisque Hakim Ziyech n'a pas signé dans les délais en raison de la mauvaise volonté de Chelsea. Le PSG tente une ultime manœuvre.

Les supporters parisiens se réjouissaient mardi à l’idée de voir Hakim Ziyech venir renforcer l’effectif de Christophe Galtier et jusqu’au dernier moment le club de la capitale a pensé que l’affaire était faite avec Chelsea. Mais, le club anglais, trop occupé par l’achat d’Enzo Fernandez pour 120 millions d’euros dans les ultimes minutes du mercato, a réussi à se tromper trois fois dans l’expédition des documents indispensables à la validation du contrat de Hakim Ziyech par la Ligue de Football Professionnel. Et le PSG n’est pas le seul club concerné, car deux autres joueurs de Chelsea ont été bloqués alors que Omari Hutchinson devait rejoindre WBA et Xavier Simons était arrivé à Hull. Reste que le Paris Saint-Germain est au cœur de la tempête, et que les regards se tournent vers Luis Campos, censé gérer le mercato des champions de France. Cependant, Nasser Al-Khelaifi pense pouvoir encore avoir une chance.

Recours devant la LFP pour Hakim Ziyech

En effet, dans une invraisemblable accumulation de soucis, il s’est avéré que dans le money-time du mercato, la Ligue de Football Professionnel a connu un sérieux bug informatique qui a ralenti la validation des documents mardi avant minuit. Bien évidemment, les services de la LFP ne sont pour rien dans le cafouillage de Chelsea, et c’est au PSG d’assumer cette opération menée en 48 heures. Mais les dirigeants parisiens n’ont pas totalement abdiqué dans le cas Hakim Ziyech, lequel avait passé sa visite médicale et était présent toute la soirée au siège du club de la capitale. Attendu devant la Factory par des journalistes et des supporters, l’international marocain. Mais peu après minuit, et face au fiasco, Hakim Ziyech a finalement quitté les bureaux parisiens par une porte dérobée…et visiblement mécontent du comportement des dirigeants anglais. Maintenant, c’est dans les bureaux de la LFP que tout va se jouer.

En effet, selon L’Equipe et Le Parisien, les responsables parisiens vont déposer une réclamation afin de faire valider le transfert du joueur marocain, ce que la LFP n’avait pas fait mercredi après minuit faute de l'envoi dans les délais des bons documents. Une réunion est prévue ce mercredi, mais à en croire le quotidien sportif, il semble peu probable que la Ligue accepte la requête du Paris Saint-Germain, et cela même si Chelsea est l’unique coupable de ce retard. Bien évidemment cet énorme fiasco provoque un nouveau séisme autour du PSG, où depuis le début de l'année 2023 la situation est de plus en plus tendue. Et même les supporters parisiens sont révoltés contre leur club, même si les Blues ont traîné les pieds. Les réseaux sociaux se déchaînent depuis l'aube, et cela ne va pas se calmer surtout si le recours parisien est rejeté. Même Daniel Riolo y est allé de sa petite vanne sur cette histoire.

Ce mercredi matin, le journaliste de RMC a résumé sa pensée : « Ziyech il est juste venu faire une soirée pizza à la factory oklm. ». Mais les fans du Paris Saint-Germain ont été moins tendres : « Je pense aux couche-tôt qui se réveillent et qui voient le PSG faire ni Skriniar ni Ziyech… », « Au-delà de l'imbroglio Ziyech, le PSG est en train de montrer qu'il n'a rien d'un grand club. Attendre le 31 janvier pour concrétiser les arrivées alors que les besoins étaient déjà ciblés depuis des mois c'est impensable. Campos : le costume est-il trop grand pour lui au PSG ? », « Je n’arrive pas a croire ce que j’écris, on a même réussi a s’affaiblir durant ce mercato lol. Du génie ! Allez vous faire foudroyer avec votre piste Skriniar vieille de 10 mois que vous avez été infoutu de réaliser en mode c’était le seul défenseur central au monde! Honte à vous. Ça attend le dernier jour de la dernière heure pour signer Ziyech ! Ça casse les c***lles a prendre du tps à faire des vidéos en costume, en slip et tout le tralala sans assurer le plus urgent ; la signature ! J’ai envie de vomir.»