PSG : Haaland pour 200 millions d'euros, Raiola est sur le coup

Par Eric Bethsy

Pour compenser le probable départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le Paris Saint-Germain s’active notamment sur la piste Erling Haaland. Le club de la capitale aurait contacté son agent Mino Raiola pour savoir s’il existait une possibilité de s’entendre avec le Borussia Dortmund.

Beaucoup de choses peuvent encore se passer d’ici la fin de ce mercato complètement fou. Pour commencer, l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé semble bien parti pour réaliser son rêve en signant au Real Madrid. Plusieurs sources évoquent des discussions en cours avec la Maison Blanche, voire un accord imminent pour son transfert. Une tendance confirmée par l’information du Telegraph.

En effet, le quotidien britannique affirme que le club de la capitale française prépare la succession de son meilleur buteur. La direction francilienne se verrait bien profiter des tout derniers jours du mercato pour arracher Erling Haaland au Borussia Dortmund. Aucune négociation n’a encore été entamée. Mais selon nos confrères, le Paris Saint-Germain a sondé Mino Raiola, l’agent du Norvégien, qui gère notamment les intérêts du Parisien Marco Verratti, pour savoir s’il était possible d’attirer leur cible avec une offre XXL. On ignore la réponse du représentant.

Dortmund a toujours dit non, mais...

Mais rappelons qu’au début de ce marché des transferts, Erling Haaland et son agent poussaient pour un transfert, le joueur s’estimant prêt pour un défi plus ambitieux. Autant dire que la perspective d’évoluer aux côtés de Neymar, Lionel Messi ou encore Sergio Ramos doit sûrement le séduire. Le problème, c’est que le Borussia Dortmund, qui a peu de chances de trouver un équivalent d’ici mardi soir, s’est toujours fermement opposé à son départ et n'a pas changé d'avis. Seule une offre à 200 M€ pourrait faire réfléchir les dirigeants, croit savoir Sky Sports. De son côté, l’international norvégien a cessé d’envisager une sortie face à l'intransigeance de ses supérieurs. Reste à savoir si le Paris Saint-Germain ne réveillera pas ses envies d’ailleurs. Dans cet incroyable mercato, rien n’est à exclure.