PSG : Haaland plus complet que Mbappé, le Real réfléchit

Dans : PSG.

Le Real Madrid fait le forcing pour Kylian Mbappé, mais se voit aussi conseiller de préparer ses arrières avec Erling Haaland.

Pendant de longues années, Jorge Valdano a été le recruteur en chef du Real Madrid. Figure et ancien joueur du club, toujours classe et posé dans ses interventions, l’Argentin reste proche de la formation madrilène. Son avis, souvent officieux, a toujours son importance dans la Maison Blanche, surtout à l’heure où le Real fait beaucoup moins peur en Europe. L’idée de Florentino Pérez est encore de recruter un joueur parmi les meilleurs de la planète pour continuer à faire vivre la magie du club merengue, mais aussi être toujours en lutte pour les trophées les plus importants. En cela, le président du Real rêve toujours de Kylian Mbappé, qu’il espère faire craquer et venir du PSG l’été prochain. La situation est complexe, tant le Paris SG n’a pas dit son dernier mot. Sans compter la donne économique. C’est pourquoi Jorge Valdano verrait plutôt le Real miser sur la valeur sûre que représente Erling Haaland, comme il l’a confié sur les ondes de Onda Cero.

« Je ferais plutôt signer Haaland que Mbappé. Il se déplace merveilleusement bien dans les petits et dans les grands espaces. Il marque avec une régularité impressionnante. Je sais bien que Mbappé est une superstar, mais je suis très impressionné par Haaland. Il marque vraiment des buts de tous les façons possibles », a livré l’ancien dirigeant argentin, persuadé que le Norvégien fera parfaitement l’affaire et aura les capacités de s’adapter très rapidement au Real Madrid, et d’en être la machine à marquer des buts. Un message qui sera certainement entendu dans la capitale espagnole, où on est bien obligé de préparer la suite si jamais Kylian Mbappé décidait de prolonger au PSG.