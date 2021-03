PSG : Haaland met Mbappé en panique !

Dans : PSG.

Il n’y a pas que sur les pelouses de Ligue des Champions qu’Erling Haaland (Borussia Dortmund) et Kylian Mbappé (PSG) s’opposent.

Les deux attaquants sont souvent considérés comme l’avenir du football mondial, et ils tutoient déjà les sommets dans les grands rendez-vous. De quoi aiguiser l’appétit des plus grands clubs européens, et notamment un en particulier qui a besoin d’un numéro 9 vedette depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Il s’agit bien évidemment du Real Madrid, qui court depuis très longtemps derrière Kylian Mbappé. Annoncé comme évident pour l’été 2021, le transfert du champion du monde français est soudainement devenu beaucoup plus compliqué que prévu. La Maison Blanche n’a pas forcément les fonds illimités après quelques erreurs de casting énormes (Hazard, Jovic, Mariano etc…), tandis que Nasser Al-Khelaïfi a su montrer sa fermeté dans les négociations sur les gros dossiers dernièrement.

En plus de cela, le Paris SG a le vent en poupe, avec la forte probabilité de voir Neymar rester, et l’ambition de moins en moins secrète de faire signer Lionel Messi. De quoi faire saliver Kylian Mbappé, qui se montre très hésitant au sujet de son avenir. Mais cela pourrait finalement lui jouer des tours, révèle El Gol Digital. En effet, conscient que l’opération Mbappé serait compliquée à boucler, le Real Madrid ne veut pas se retrouver tout nu cet été. C’est pourquoi le club de Florentino Pérez a passé la vitesse supérieure dans le dossier menant à Haaland. Le joueur tout comme le Borussia Dortmund seront beaucoup plus faciles à convaincre, et son recrutement pour moins de 100 ME est largement envisageable.

Haaland est deux fois moins cher que Mbappé !

L’idée de recruter une machine à buts de 20 ans, pour la moitié du prix qu’il faudrait mettre pour avoir Mbappé, est en train de convaincre la direction madrilène. Pendant que le PSG négocie avec son numéro 7, et que ce dernier prend son temps pour se décider, une avancée concrète entre le Real Madrid et Haaland aurait tendance à crisper l’international français, qui pourrait alors se sentir beaucoup moins en position de force qu’il ne le pensait. Un retournement de situation qui ferait les affaires du PSG, qui n’aurait plus alors qu’à conclure l’affaire en proposant un beau contrat à Kylian Mbappé.