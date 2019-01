PSG : Gueye, Weigl, Allan… Thiago Silva veut tout le monde à Paris

Dans : PSG, Mercato.

Plus le mercato hivernal avance et plus la pression s’accentue au Paris Saint-Germain.

Déjà contraint de bricoler son entrejeu en première partie de saison, Thomas Tuchel doit se priver d’Adrien Rabiot, en conflit avec la direction, et de Lassana Diarra, qui négocie la résiliation de son contrat. Du coup, l’entraîneur parisien ne cache pas son impatience. Certains joueurs commencent même à évoquer le sujet, à l’image de Thiago Silva, convaincus par les profils des cibles Julian Weigl (23 ans, Borussia Dortmund) et Idrissa Gueye (29 ans, Everton).

« Je ne les connais pas trop mais on va essayer de faire attention maintenant pour connaître la situation. Mais je sais qu’ils ont les qualités pour jouer à Paris et ils seront les bienvenus s’ils arrivent, a confié le défenseur central au quotidien Le Parisien. Nous n’en avons pas parlé entre nous mais on fait confiance à Antero Henrique, Maxwell, Jaime Teixeira et au président Nasser Al-Khelaïfi aussi. » Et le Brésilien valide également la piste menant à son compatriote Allan (28 ans, Naples).

Thiago Silva bluffé par cette cible

« Allan m’a surpris. Quand je le suivais dans le championnat brésilien, je pensais que c’était un bon joueur, mais pas un joueur aussi fort comme je l’ai trouvé en l’affrontant en Ligue des Champions, a commenté le capitaine parisien pour La Gazzetta dello Sport. Il a du caractère, mais il est aussi humble. Nous serions contents qu’il vienne. Dans le cas contraire, je lui souhaite le meilleur avec Naples. » A l’approche des grands rendez-vous européens, tous les milieux convoités seront les bienvenus à Paris…