PSG-Barça : Paris à 200%, il le jure

Idrissa Gueye l'assure, le PSG sera concentré et motivé à 200% contre le Barça lors du match retour de la Ligue des Champions mercredi soir.

Mercredi soir prochain, le PSG a rendez-vous avec l'histoire. Après s'être imposé aisément en Catalogne (1-4), les coéquipiers de Kylian Mbappé ont une double mission : se qualifier pour le tour suivant mais aussi enterrer définitivement le spectre de la Remontada subie en 2017 contre cette même équipe de Barcelone. Plus on s'approche de la partie et plus les questions fusent autour d'un éventuel exploit du Barça. Des interrogations qui agacent énormément le vestiaire parisien, à tel point qu'Abdou Diallo a littéralement repris de volée un journaliste après le match de Coupe de France contre Brest. Pourtant, au cours d'un entretien accordé au site officiel du PSG, Idrissa Gueye a livré son sentiment avant le match retour contre le Barça.

« Comme je l’ai dit, on reste prêt pour toutes les situations. J’avais plus d’appréhension pour le match contre Brest, pour la préparation, pour la concentration, que pour des matches comme Barcelone, où je sais que tout le monde sera prêt, motivé et concentré à 200% » a rassuré le milieu défensif.

Gueye de retour au top physiquement

En difficulté à Paris depuis son match incroyable contre le Real Madrid en 2019, Idrissa Gueye semble retrouver son meilleur niveau depuis quelques semaines. Alors que son jeu est essentiellement basé sur son physique, le Sénégalais a reconnu l'importance des nouvelles méthodes apportées par Mauricio Pochettino dans son regain de forme.

« Il y a beaucoup d’intensité. Quand le coach est arrivé on a eu beaucoup de courses et on s’attendait à ça. On savait que c’était un coach qui aimait bien mettre de l’intensité aux entraînements et faire courir ses joueurs. On a eu beaucoup, beaucoup de travail physique parce qu’il estimait sûrement qu’on était un peu à la traîne physiquement. C’est ça qui nous a permis aujourd’hui d’être mieux sur le terrain, d’avoir un peu plus la confiance et de savoir que l’on peut terminer les matchs sans être fatigué physiquement » a déclaré le joueur de 31 ans. Très en forme en ce moment, Idrissa Gueye postule à une place de titulaire aux côtés de la paire Marco Verratti - Leandro Paredes mercredi soir face au Barça.