PSG : Gueye et Verratti, ça ne vaut rien balance Riolo

Lors du match aller entre le PSG et le Borussia Dortmund en Ligue des Champions (2-1), le milieu de terrain parisien a cruellement souffert face à Witsel et Can.

Dominateurs en Ligue 1, des joueurs tels que Marco Verratti ou Idrissa Gueye éprouvent toutes les peines du monde à résister à la pression en Ligue des Champions. Et pour Daniel Riolo, qui cible régulièrement Marco Verratti, il est bien évident que les joueurs qui composent le milieu de terrain du Paris Saint-Germain ne sont pas suffisamment forts pour rêver d’une victoire finale en coupe d’Europe. Invités à commenter la victoire du Bayern Munich face à Chelsea (3-0), le consultant de RMC a comparé avec une grande dose d’ironie les joueurs munichois avec les milieux de terrain du Paris Saint-Germain…

La terrible comparaison avec le Bayern

« Kimmich, Thiago Alcantara, ça doit être un brin meilleur qu’un milieu du PSG que les supporters placent dans le top 3 mondial non (ironie) ? Kimmich, on en parle comme ça, on ne sait pas bien… mais en réalité c’est très fort… Quand on regarde le football on constate à quel point l’équipe phare de notre Ligue 1 est en retard dans plein de secteurs de jeu ! Prenez conscience de ça. Le milieu de terrain du PSG, et le milieu c’est quand même le moteur dans une équipe, a beaucoup de retard ! Il faut regarder ce qui se fait ailleurs ! » a expliqué Daniel Riolo, lequel pointe très régulièrement les carences du Paris Saint-Germain dans ce secteur de jeu depuis plusieurs années. Il faut dire que le constat est presque implacable. Reste maintenant à voir si le milieu de terrain du PSG, qui sera certainement composé de Leandro Paredes et d’Idrissa Gueye face au Borussia Dortmund lors du match retour au Parc des Princes, parviendra à faire mentir les détracteurs…