PSG : Riolo déteste-t-il Verratti ? Il répond

Depuis plusieurs saisons, Daniel Riolo est sans conteste le consultant critiquant avec le plus de véhémence Marco Verratti en France. Même lorsqu’il affiche un très bon niveau comme face au Real Madrid en phase de groupe de la Ligue des Champions, l’international italien n’est pas épargné par le polémiste de RMC. Aux yeux des supporters du Paris Saint-Germain, il est évident que Daniel Riolo est un anti-Verratti assumé. Mais, interrogé par Madeinfoot en marge de l’After Foot à Montpellier, le journaliste a confié pourquoi il était si exigeant avec le « Petit Hibou ». Surtout, il précise que Verratti est un excellent joueur… mais pas le génie que l’on veut parfois nous vendre.

« Ce n’est pas que je ne l’aime pas trop, j’essaie d’apporter de la nuance par rapport à ce qu’il est, ce qu’il pourrait être et son évolution au fil des années. Comme il passe tout le temps au travers des critiques, je remets les choses en place. Vu que je suis le seul à le faire, ça donne l’impression que je le trouve nul mais absolument pas, je trouve que c’est un super joueur. Tout le monde dit que c’est un joueur génial, je leurs réponds : ‘faites-moi une hiérarchie des milieux en Europe et on va voir où il se situe’. Il parait qu’il s’est calmé cette année à 27 ans, qu’il a arrêté de sortir, que l’arrivée de Gueye lui a fait du bien et qu'il s’est mis du plomb dans la tête. Ok génial, mais permettez-moi, non pas d’en douter, mais d’attendre pour voir ce que ça va donner. C’est tout. Mais arrêtez de me dire qu’il est génial ! On fait une hiérarchie des milieux en Europe, il n’est pas dans le top 10. Ça reste un très bon joueur, mais ce n’est pas un grand joueur » a balancé Daniel Riolo, histoire de remettre les pendules à l’heure au sujet de Marco Verratti.