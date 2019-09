PSG : Guerreiro à Paris, c'est glacial au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Priorité de Thomas Tuchel pour le poste de latéral gauche au mercato, Raphaël Guerreiro ne devrait finalement pas rejoindre la capitale française d’ici la fin du marché des transferts, lundi soir. Et pour cause, en dépit de sa situation contractuelle, le défenseur du Borussia Dortmund, en fin de contrat dans un an, va rester en Bundesliga. C’est tout du moins le message que le directeur sportif du BVB, Michael Zork, a fait passer dans la presse allemande au cours des dernières heures.

« Rapha est là, il n’y a rien dont nous devrions être actuellement en train de parler. J’assume, à cet instant, qu’il va rester avec nous. Nous sommes actuellement en discussions et je serais ravi qu’il prolonge. (…) Il a encore un an de contrat. Nous devons regarder quelle est la situation financière et l’évaluer si quelque chose devait arriver » a indiqué au micro de Sky Allemagne le dirigeant de Dortmund. Des déclarations logiques, Lucien Favre ayant fait de la prolongation de Raphaël Guerreiro sa priorité en cette fin de mercato. Et tant pis pour le PSG, qui de tout de façon, n’a trouvé aucune porte de sortie à l’indésirable Layvin Kurzawa.