PSG : Guardiola prolonge, Abu Dhabi rigole au nez du Qatar

Dans : PSG.

Jeudi après-midi, Manchester City a annoncé dans un communiqué officiel la prolongation de son entraîneur Pep Guardiola jusqu’en juin 2023.

En poste depuis 2016, le Catalan affiche un bilan largement positif à Manchester City avec un taux de victoire proche de 75 % en Angleterre (181 victoires sur 245 matchs). Pour la direction des Citizens, il était donc évident de proposer une prolongation de contrat à l’ancien entraîneur du Bayern Munich et du FC Barcelone. La signature de ce nouveau bail va toutefois laisser des regrets à certains cadors européens. C’est notamment le cas du Paris Saint-Germain, qui cherche un successeur à Thomas Tuchel dans l’optique de la saison prochaine, et qui avait soumis une offre contractuelle à Pep Guardiola selon le journaliste Guillem Balague.

« Il y a eu des offres de la Juventus Turin (avant la nomination de Pirlo) et du Paris Saint-Germain. Mais Pep Guardiola est content d’avoir prolongé à Manchester City. Il est entouré de personnes en qui il a confiance, il contrôle toute la direction sportive du club et il est heureux de constater que ce qui se passe dans le vestiaire ne fuite pas à Manchester City, ce qui n’était pas le cas au Bayern Munich et à Barcelone. Nous savions tous que City était proche d’un accord avec Guardiola, c’est simplement la durée de la prolongation que nous ne connaissions pas. Les dirigeants de Manchester City ont toujours été très confiants quant à la prolongation de Guardiola » a indiqué l’insider à la BBC. Des révélations qui ne manqueront pas de nourrir quelques regrets chez les supporters du Paris Saint-Germain, dont la majorité aurait très certainement apprécié la venue de Pep Guardiola dans la capitale française. Ce ne sera pas le cas, et Leonardo va poursuivre ses recherches dans les mois à venir afin de trouver l’homme idoine pour prendre la succession de Thomas Tuchel.