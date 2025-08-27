PSG ‍: « ‍Guardiola n’aime pas Donnarumma ‍», malaise à City ‍?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Gianluigi Donnarumma est toujours gardien de but du Paris Saint-Germain, et du côté de Manchester City, on laisse traîner la situation. Au point que le départ du portier italien est remis en cause.

Tout semblait clair entre le PSG, Gianluigi Donnarumma et Manchester City, au point même que le gardien de but international italien est venu faire ses adieux aux supporters parisiens vendredi dernier au Parc des Princes. Une sortie réussie, sauf que Donnarumma n'est pas encore parti de Paris, et que l'idée de le voir rester au moins jusqu'au mercato de janvier 2026 n'est pas saugrenue. Même si, comme le révèle L'Equipe, le Paris Saint-Germain laisse entendre qu'un deuxième club est venu aux renseignements pour Gigio, Manchester City est en pole dans ce dossier, et cela depuis longtemps. Officiellement, les Cityzens attendent la vente d'Ederson en Turquie pour passer à l'action. Mais dans un podcast, Julien Laurens, journaliste français spécialiste du foot anglais travaillant pour ESPN, TNT Sport et RMC Sport, affirme que Pep Guardiola n'est pas si fan que cela de Gianluigi Donnarumma.

Donnarumma à Man City, pas si simple

Evoquant cette signature qui traîne entre le PSG et Manchester City, notre confrère a livré sa pensée. « Donnarumma s’est mis d’accord avec Manchester City, ça on le sait depuis longtemps. Maintenant, du côté de City, on valorise plutôt Donnarumma à 20 millions d’euros, alors que le PSG en veut 10 et même 15 millions d’euros de plus. Donc à un moment, il va falloir trouver le juste milieu. Mais je continue à dire que ce n’est pas le profil de gardien de but que Pep Guardiola aime. Donnarumma n’est pas bon sur les sorties aériennes et sur les centres, et pour être un bon gardien de Premier League, il faut que cela soit tes qualités premières. Il faut aussi qu’il soit bon au pied, car c’est le jeu de Manchester City, ce n’est pas son cas. D’accord, sur sa ligne, c’est le meilleur du monde, avec Courtois, mais ce n’est pas du tout un gardien « guardiolaesque ». C’est probablement une décision à court terme, mais je ne comprends pas », explique Julien Laurens.

Donnarumma six mois de plus au PSG ?

En attendant, du côté du Paris Saint-Germain, on a cinq gardiens de but dans le vestiaire, et si Arnaud Tenas est en passe de rejoindre Villarreal dans les prochaines heures, il est évident que Luis Campos ne va pas devoir se rater sur Gianluigi Donnarumma. Si l'Italien restait au PSG, alors que les champions d'Europe ont dépensé 55ME pour faire venir Lucas Chevalier, on pourrait tout de même parler d'un énorme gâchis à mettre sur le compte du conseiller sportif de Nasser Al-Khelaifi.