PSG ‍: Donnarumma, ça sent la catastrophe

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Célébré par les supporters du PSG samedi soir en marge du match contre Angers, Gianluigi Donnarumma n'a pas encore quitté Paris. Et le gardien de but italien pourrait finalement jouer un mauvais tour à Paris.

Depuis l'officialisation par le Paris Saint-Germain de la signature de Lucas Chevalier comme gardien de but numéro 1, Gianluigi Donnarumma n'a pas hésité à faire ses adieux au club de la capitale. D'abord dans un message sur les réseaux sociaux, puis ce week-end où il est allé saluer les supporters du PSG au Parc des Princes. Oui, mais voilà, pour l'instant, les champions d'Europe attendant toujours une offre officielle de Manchester City, qui de son côté patiente en espérant qu'Ederson va signer en Turquie. Et à ce petit jeu, L'Equipe révèle que Gigio Donnarumma pourrait finalement décider de rester à Paris, même si ce n'était pas sa première intention. Si sportivement le gardien de but international italien n'y gagnera rien, financièrement, il pourrait en être autrement puisque son contrat s'achève dans un an.

Donnarumma, City et le PSG se font la guerre des nerfs

Répondant à Loïc Tanzi, qui suit de très près l'actualité du Paris Saint-Germain, un proche de Gianluigi Donnarumma a fait une confidence choc : « Il est prêt à rester jusqu'en janvier si jamais il ne trouve pas de club assez intéressant. » Le PSG a beau avoir baissé rapidement ses exigences financières, puisque l'on parle désormais de 30 millions d'euros pour le transfert de Donnarumma contre 40ME et même plus il y a encore quelques jours, notre confrère explique que Manchester City serait finalement disposé à mettre 15 millions d'euros dans la balance pour s'offrir celui qui a largement contribué à gagner la Ligue des champions.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GIANLUIGI DONNARUMMA (@donnarumma)

Suivant de près ce qui se négocie entre le PSG et Manchester City, Gianluigi Donnarumma reste d'une sérénité absolue. Le portier italien a beau être favorable à un départ pour avoir du temps de jeu, il ne prendra pas de manière dramatique quelques mois ou pourquoi pas une saison de plus, la dernière, au Paris Saint-Germain. Une ville dans laquelle l'Italien et sa famille vivent très bien. Pour Luis Campos, il n'en va pas de même, et le responsable du mercato parisien laisse désormais entendre que d'autres clubs seraient entrés en contact avec lui pour connaître des conditions d'un transfert de Donnarumma. Une façon comme une autre de mettre un petit coup de pression sur les Cityzens.