PSG ‍: Guardiola arrive d'urgence à Paris pour Donnarumma

Dans les tribunes de l'Etihad Stadium ce samedi, alors que son transfert est imminent, Ederson a assisté au naufrage de son remplaçant contre Tottenham. Pep Guardiola n'a plus le choix, il doit recruter Donnarumma.

La télévision anglaise n'a évidement pas raté le visage consterné de l'habituel gardien de but des Cityzens, lorsque Trafford, son successeur dans les buts de Manchester City, a commis une bourde énorme sur le deuxième but des Spurs juste avant la pause. Et le jeune portier anglais avait déjà été à deux doigts de voir rouge sur une sortie très limite juste auparavant. Autrement dit, il y a déjà urgence pour le club anglais de recruter un gardien de but, Ederson étant sur le départ pour la Turquie. Le dossier Gianluigi Donnarumma va donc probablement s'accélérer dans les prochaines heures, Pep Guardiola n'étant pas du genre à faire preuve de patience avec ses dirigeants lorsqu'il s'agit de renforcer son équipe. Et la faillite de James Trafford, fait aussi le jeu du Paris Saint-Germain.

City n'a plus le choix, il lui faut Donnarumma

En effet, si certains supporters de Manchester City estimait que Trafford était à même de devenir le numéro 1, ils ont rapidement changé d'avis, tout comme les médias anglais qui attendent désormais que le club recrute rapidement le gardien de but italien du PSG. « James Trafford réalise un show horrible contre des brillants Spurs », titrait le Sun après la victoire de Tottenham à l'Etihad. Dans ce dossier, le Paris Saint-Germain s'attend donc à voir débarquer dans les prochaines heures une délégation anglaise, si possible avec un chèque de 40 millions d'euros, la somme exigée pour laisser partir Gianluigi Donnarumma à un an de la fin de son contrat.

L'ERREUR DE TRAFFORD PERMET À PALHINHA DE FAIRE LE BREAK 😳



Même si Ederson n'est pas encore parti à Galatasaray, Manchester City ne va pas prendre le risque de voir Donnarumma filer ailleurs, et pourquoi pas à Manchester United, qui pourrait rapidement tourner la page Onana. Le transfert de celui qui vendredi soir a reçu l'hommage du Parc des Princes est donc plus imminent que jamais.