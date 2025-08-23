PL ‍: Tottenham joue un vilain tour à Manchester City

Dans : Premier League.

Par Alexis Rose

2e journée de Premier League :

Etihad Stadium.

Manchester City - Tottenham : 0 à 2.

Buts : Brennan Johnson (35e) et Palhinha (45e+2) pour Tottenham.

Malgré la titularisation de Cherki, sorti dès la mi-temps par Pep Guardiola, Manchester City s’est fait battre par les Spurs. Avec cette première défaite de la saison, les Citizens vont donc déjà laisser partir leurs rivaux dans la course au titre, et notamment Tottenham, leader de la PL en attendant les autres matchs de la journée.