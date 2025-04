PSG ‍: Grosse inquiétude pour Vitinha

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG possède de l'avis des spécialistes l'un des meilleurs milieux de terrain d'Europe, complet et précis. Mais la forme actuelle de Vitinha ne rassure personne.

Maillon fort du milieu de terrain du Paris SG, Vitinha cherche clairement son second souffle cette saison. Ses prestations en Ligue 1 avaient semé le doute au mois de février, mais il répondait toujours présent en Ligue des Champions. Son match décevant sur le terrain d’Aston Villa n’est pas passé inaperçu. Manque de simplicité, ballons perdus, le Portugais a été partie prenante de la seconde période très difficile de son équipe, et de la défaite au final à Villa Park. Ce jeudi, L’Equipe le pointe du doigt comme l’un des joueurs inquiétants de l’effectif de Luis Enrique avant la double confrontation contre Arsenal. Les ballons perdus devant la défense ne peuvent pas devenir une habitude, tant le PSG aime ressortir proprement derrière, avec toujours une prise de risque élevée.

Le concurrent de Vitinha n'est pas au mieux

Luis Enrique n’est pas du genre à enlever sa confiance en Vitinha, qui a marqué contre Nantes cette semaine, mais l’idée pourrait faire son chemin à l’avenir si le Portugais ne se secoue pas. Toutefois, le danger n’est pas très présent. Warren Zaïre-Emery, qui pouvait postuler à une place dans ce milieu à trois en début de saison, ne parvient pas non plus à remonter la pente. Il a clairement pris un coup au moral avec cette saison plus difficile que prévue, alors que tout semblait lui réussir l’an dernier, avec même des débuts en équipe de France.

Deux éléments à surveiller donc, alors que le PSG avait clairement un milieu de terrain capable d’effrayer toute l’Europe. Face à Arsenal, ce secteur de jeu devra être impérial, et pourra tout de même s’appuyer sur Joao Neves, toujours aussi actif et volontaire, et un Fabian Ruiz qui joue enfin à Paris avec le niveau qu’il a en sélection. Des points rassurants alors qu’il faudra un PSG plus fort que jamais pour faire tomber l’équipe qui a sorti le Real Madrid de la compétition. Un retour en finale de la Ligue des Champions, cinq ans après 2020, passera par ce genre de performance.