PSG : Griezmann prêt à trahir l’OM pour quitter l’enfer du Barça

Dans : PSG.

Toujours en difficulté au FC Barcelone, Antoine Griezmann penserait à un départ. Notamment vers le Paris Saint-Germain qui apprécie le profil de l’attaquant français.

L’espoir a été de courte durée pour Antoine Griezmann. Après le départ de Quique Setién, l’attaquant du FC Barcelone pouvait retrouver le sourire. Fini le positionnement sur un côté ou sur le banc des remplaçants au coup d’envoi des grands matchs. C’était effectivement le message du nouvel entraîneur Ronald Koeman qui avait rapidement assuré au Français qu’il comptait en faire un élément important de son système et de son vestiaire. On s’attendait donc à voir l’ancien joueur de l’Atlético Madrid retrouver sa position favorite derrière l’avant-centre. Mais non, Griezmann évolue cette fois à droite et enchaîne les mauvaises prestations.

Alors pour la première fois depuis son arrivée à l’été 2019, l’international tricolore n’écarterait plus l’idée d’un départ. Cela tombe bien, en plus de l’Inter Milan, le Paris Saint-Germain envisagerait également de le recruter cet hiver, confirme la presse anglaise. Le club de la capitale estimerait que le profil du Blaugrana entre bien dans son équipe. Et de son côté, Griezmann, malgré sa passion pour l’Olympique de Marseille, a de bonnes raisons de voir cet intérêt d’un bon œil. Sans compter la possibilité de rebondir après l’échec au Barça, l’attaquant de 29 ans aurait enfin l’opportunité de briller dans le championnat français. Lui qui n’avait pas pu percer dans l’Hexagone pendant ses années de formation. En plus de cela, le PSG court, tout comme Griezmann, derrière une victoire en Ligue des Champions, ce qui pourrait convaincre les deux parties de faire cause commune.