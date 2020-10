EdF : Griezmann et la France victimes du duo Barcelone-Messi

Dans : Equipe de France.

Moins performant avec l'équipe de France, Antoine Griezmann semble payer son énorme passage à vide avec le FC Barcelone où l'attaquant des Bleus est à la dérive.

Depuis son transfert de l’Atlético Madrid au FC Barcelone, lors du mercato 2019, rien ne se passe comme prévu pour Antoine Griezmann. L’attaquant français du Barça ne trouve pas ses marques à côté de Lionel Messi, et désormais on évoque son départ à chaque mercato, sans que cela se concrétise. Ce coup de spleen footballistique d’Antoine Griezmann se ressent jusqu’en équipe de France, Didier Deschamps avouant sans problème que son joueur avait forcément du mal à digérer ce qu’il vit actuellement avec le Barça. Ce mercredi, à quelques heures des retrouvailles entre la Croatie et la France, deux ans après la finale du Mondial 2018, la performance d’Antoine Griezmann sera évidemment scrutée à la loupe. Mais pour Bixente Lizarazu, ce dernier mérite clairement sa place chez les Bleus, même si le champion du monde 1998 avoue que sa situation à Barcelone est un vrai fardeau.

Dans sa chronique pour L’Equipe, Bixente Lizarazu estime qu’Antoine Griezmann paie au prix fort ce qu’il vit au Barça. « Même si Antoine Griezmann est clairement moins influent, moins performant avec les Bleus en ce moment, il reste pour moi indispensable à l’équipe de France (...) La situation d’Antoine Griezmann au Barça est compliquée, pesante. Un joueur qui doute ne peut pas bien jouer (...) Le fait que Griezmann n’arrive pas à s’imposer à Barcelone altère forcément son assurance, comme le fait de ne pas trouver sa place à côté de Messi. Quand tu es essentiel à ton équipe, tes partenaires jouent pour toi ou avec toi. Mais s’ils doutent de toi, tu peux perdre ton football. Parfois, la confiance peut aussi se déliter parce que tu as perdu ta sérénité de vie : quand tu ne sais plus gérer des sentiments trop négatifs comme des problèmes personnels, de vie privée. D’autres fois, elle peut s’abîmer après un simple changement de club, parce que c’est aussi un changement d’environnement géographique, social, de méthodologie de travail et de relations humaines (...) Griezmann, pour lequel l’attente au Barça est énorme, est dans une situation très pesante. Pour moi, elle a un vrai impact sur sa confiance en bleu », explique le consultant de TF1, qui estime que l’attaquant de l’équipe de France doit impérativement régler ses problèmes au FC Barcelone pour redevenir le très grand joueur qu’il est.