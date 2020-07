PSG : Griezmann plus fort que Neymar, Barcelone sidéré !

Dans : PSG.

A la recherche d’un joueur offensif au mercato, le FC Barcelone rêve de rapatrier Neymar en provenance du PSG.

Pour des raisons financières, le retour du Brésilien au Camp Nou est en revanche peu probable. Surtout, un transfert de Neymar reste principalement conditionné à une grosse vente d’Antoine Griezmann au mercato estival. Or, la direction barcelonaise a assuré en début de semaine à l’international français qu’il ne serait pas placé sur la liste des transferts, et que l’objectif était de l’intégrer au mieux afin de voir le meilleur visage de l’ancien buteur des Colchoneros à Barcelone en 2020-2021. Il faut dire que malgré sa saison d’adaptation délicate, Antoine Griezmann n’affiche pas des statistiques honteuses en Catalogne.

Avec 15 buts inscrits en 44 matchs toutes compétitions confondues, Antoine Griezmann a tout simplement égalé le nombre de buts d’un certain Neymar lors de sa première saison sous les couleurs de Barcelone. Un total que Griezmann a de bonnes chances de battre à l'occasion des dernières journées de Liga. La preuve que le natif de Mâcon n’est pas un flop si énorme que cela pour le FC Barcelone, qui s’attendait à voir « Grizou » performer à un niveau plus élevé, mais qui peut déjà se féliciter de l’efficacité du Français, en attendant de le voir à l’apogée de son art. Ce constat, dressé ce vendredi par ESPN, devrait en tout cas conforter Josep Maria Bartomeu dans l’idée de conserver Antoine Griezmann pour une saison supplémentaire. Reste à voir si cette décision, qui semble définitive, enterre le dossier Neymar alors qu’un échange entre la star du PSG et l’ancien meneur de jeu de l’Atlético de Madrid est régulièrement évoqué par la presse espagnole ces dernières semaines.