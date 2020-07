PSG : Griezmann à la porte, le Barça tente tout pour Neymar

Dans : PSG.

Très critiqué pour la gestion de son club, ses choix sur le marché des transferts et les résultats sportifs décevants, la direction du FC Barcelone est prête à tout pour entretenir le rêve d’un retour de Neymar.

Si Josep Maria Bartomeu a régulièrement reconnu que racheter le Brésilien aux mains du PSG était une mission quasiment impossible en raison des finances du club barcelonais, une vente XXL peut inverser la tendance. Et après une première saison très décevante, l’élu pour renflouer les caisses se nomme Antoine Griezmann. Acheté pour 120 ME, le Français n’a pas du tout réussi à s’adapter au jeu barcelonais, et la somme dépensée fait très mal à l’heure où l’argent manque, mais pas l'envie, pour faire revenir Neymar. Avec 15 buts et 4 passes décisives en 46 apparitions, le champion du monde n’a pas su trouver sa place.

Résultat, la Cadena SER l’affirme, l’ancien de l’Atlético Madrid est mis sur la liste des transferts. Si l’idéal pour le Barça serait de trouver un accord avec le PSG dans un échange pour faire venir Neymar, le club culé a bien compris que ce genre de pratique ne convenait pas à Nasser Al-Khelaïfi. Résultat, la radio affirme qu’en cas d’offre décente, c’est à dire autour de 100 ME, le FC Barcelone se séparera d’Antoine Griezmann sans rechigner, et utilisera cet argent pour tenter de faire revenir Neymar. Un rêve pour le moment hypothétique, tout d’abord parce que le numéro 10 du PSG n’est plus vraiment sur le départ pour cet été, même si une grosse offre barcelonaise peut changer la donne. Mais pour cela, il faudrait un club capable de mettre 100 ME sur Griezmann, qui n’a pas le vent en poupe, et compte bien trouver ses marques lors de sa deuxième saison au Barça. Mais le Barça a en tout cas fait passer le message, « Grizi » ne sera pas retenu cet été.