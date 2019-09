PSG : Grand fan de Neymar, Tebas avoue son énorme mensonge

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Pour Javier Tebas, il est impossible de terminer une sortie médiatique sans évoquer le Paris Saint-Germain.

Le président de la Ligue espagnole profite de la moindre occasion pour tacler le champion de France ou sa star Neymar. On se souvient qu’au terme du feuilleton de l’été, le dirigeant ne semblait pas du tout contrarié par l’échec du FC Barcelone dans les négociations. Au contraire, le patron de la Liga considérait que son championnat avait déjà les meilleurs joueurs au monde et qu’il n’avait pas besoin de l’attaquant brésilien. Bien sûr, personne n’y a cru. Encore moins après son dernier aveu dans les colonnes d’El Pais.

« Oui, j’aurais aimé que Neymar revienne en Liga, et comme dirait Del Bosque, qu’il revienne en se comportant bien ! Comment voulez-vous que je n’apprécie pas qu’un joueur de ce niveau soit en Liga ? Comme j’aimerais aussi que Guardiola ou Mourinho entraînent une équipe espagnole. On doit avoir pour ambition d’avoir les meilleurs. On espère qu’un jour Neymar jouera dans un club espagnol », a confié Tebas, qui encourage donc le Barça à revenir à la charge dans les prochains mois.