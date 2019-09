PSG : Ça faisait longtemps, Javier Tebas tacle Neymar !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En furie après le départ de Neymar au Paris Saint-Germain en août 2017, Javier Tebas est depuis un homme qui est régulièrement associé au club de la capitale française. Farouchement opposé au fait que des Etats tels que le Qatar détiennent un club, il témoigne régulièrement de son envie de faire bouger les lignes, et de punir Paris ou encore Manchester City. En ce milieu de semaine, le président de la Liga fait de nouveau son apparition dans l’actualité parisienne avec comme souvent, Neymar au cœur des discussions.

Et le Brésilien ne devrait pas trop apprécier la déclaration de Javier Tebas, lequel a clairement laissé sous-entendre que le championnat espagnol n’avait pas besoin de lui. « Je pense que nous avons les meilleurs joueurs en Liga. Nos clubs ont voulu ces joueurs et ce sont les meilleurs. Il y a de très bons joueurs qui sont arrivés. Ils sont tous là, il ne manque personne. Neymar ? Les gens ont beaucoup parlé, plus que la réalité. Les faits l’ont prouvé. Je crois que le joueur qui veut jouer en Liga y joue. Et ceux qui jouent en Liga sont les meilleurs » a indiqué un Javier Tebas toujours très offensif dès lors qu’il faut s’exprimer sur Paris.