PSG : Gradel avec Neymar et Mbappé, c'est Noël en octobre

À 31 ans, Max-Alain Gradel est actuellement capitaine de Toulouse. Mais, lui, se voit un jour dans l’effectif du Paris Saint-Germain.

En février dernier, l’international ivoirien avait déclaré avoir le niveau pour évoluer dans les plus grands clubs français : « Je sais que j’ai le niveau pour jouer, que ce soit à Paris ou à Marseille. Parce que je me dis que c’est encore plus facile de jouer à Paris qu’à Toulouse. Il y a du talent, des joueurs à 200 millions... Ils peuvent te mettre la balle où tu veux ». Une déclaration qui avait fait parler, sachant que Gradel n’a pas réussi à trouver mieux que le TFC depuis 2018. Régulier en Ligue 1, avec une dizaine de buts par saison, Gradel a réitéré sa volonté d’intégrer le PSG.

« Je ne dis pas que j’ai le niveau pour être titulaire au PSG, mais si on me donne la chance d’évoluer au PSG sur le terrain avec ces joueurs-là, je vais me régaler ! C’est sûr. Jouer au PSG, ça doit être le régal tout le temps. Même en tant que joueur d'appoint. Ce sont des joueurs hors normes, de classe mondiale. Ça doit être bien de jouer avec des joueurs comme ça. Mais je sais que c’est très difficile d’aller au PSG ou un autre club comme ça. Si jamais j’ai l'opportunité d’aller au PSG, j’aurais pu tirer mon épingle du jeu », a lancé, sur le plateau du CFC, l’attaquant de Toulouse, qui n’a effectivement rien à envier à un Eric Maxim Choupo-Moting par exemple.