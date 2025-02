PSG ‍: Gonçalo Ramos devient indiscutable sur le banc

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sur le banc face à Brest ce samedi après-midi, Gonçalo Ramos a optimisé à merveille le temps passé sur le terrain en inscrivant un doublé en l’espace de trente minutes après son entrée en jeu.

Adepte d’un dispositif sans véritable avant-centre, Luis Enrique n’est pas près de changer d’avis. Auteur d’un triplé contre Stuttgart mercredi en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé a remis ça ce samedi lors du déplacement du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Brest (2-5). Positionné dans l’axe, l’international français a brillé, épaulé par Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia. Tout cela ne fait pas les affaires d’un homme : Gonçalo Ramos. Depuis son retour de blessure, l’international portugais n’a pas réussi à convaincre Luis Enrique de l’installer comme un titulaire. Et les rares fois où il a démarré, l’ancien striker du Benfica Lisbonne n’a pas vraiment brillé. Lorsqu’il entre en jeu en revanche, Gonçalo Ramos est toujours décisif.

Gonçalo Ramos indiscutable... en tant que joker

Ce fut encore le cas ce samedi avec un doublé en l’espace de 30 minutes sur la pelouse du stade Francis-le-Blé. En marquant encore en tant que supersub, Gonçalo Ramos s’impose définitivement comme un remplaçant aux yeux de Walid Acherchour, qui préfère le Portugais dans ce rôle plutôt que dans celui de titulaire. « J’en profite parce qu’il met doublé mais Goncalo Ramos j’ai vraiment de plus en plus de mal. Impact player sur la deuxième partie de saison et titulaire pour la rotation… Il mérite que ça a l’instant T, à lui d’inverser les choses. La palette est loin d’être grandiose » estime le consultant de RMC et de DAZN, de moins en moins convaincu par Gonçalo Ramos et cela même s’il a inscrit un doublé ce samedi face à Brest. Le Portugais semble désormais avoir un rôle de joker, et on peut imaginer que cela ne va pas lui convenir bien longtemps. Mais si à son poste, Ousmane Dembélé garde ce niveau exceptionnel, Luis Enrique ne changera pas d’avis et on peut le comprendre.