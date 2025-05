PSG ‍: Gonçalo Ramos condamné

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Dans quelques jours, le PSG jouera le match le plus important de son histoire face à l'Inter en finale de la Ligue des champions. Gonçalo Ramos espère avoir un rôle important à jouer lors de cette rencontre.

Le PSG est plus que jamais concentré sur ses deux finales à venir en Coupe de France et en Ligue des champions, respectivement face au Stade de Reims et à l'Inter. Luis Enrique veut pouvoir compter sur tout son groupe pour terminer la saison de la meilleure des façons. Gonçalo Ramos doit faire face à une terrible concurrence dans la capitale. Le Portugais affiche néanmoins un état d'esprit irréprochable. De quoi forcer le respect, même si pas mal d'observateurs pensent qu'il n'a pas vraiment le niveau pour espérer une place de titulaire. Ce n'est pas Walid Acherchour qui dira le contraire.

Gonçalo Ramos, le PSG dans le vrai ?

Sur l'antenne de RMC, le consultant n'a en effet pas mâché ses mots concernant le Portugais : « Décisif contre qui ? Quels types de matchs ? A quels moments ? Gonçalo Ramos est souvent décisif contre des adversaires plus faibles ou dans des moments sans véritable enjeu. On pensait que Ramos réglerait les problèmes offensifs, mais on a vu qu'il était plus fort en impact player qu'en démarrant les matchs. Je ne pense pas qu’il mérite un statut différent au PSG. Ce n'est pas un tueur. Il a un super état d'esprit et il peut rayonner dans une autre équipe, mais au PSG, je dis non. Il est très bien où il est je suis désolé ».

Il se dit que Ramos pourrait déjà quitter la capitale l'été prochain en cas de belle offre, au minimul à hauteur de 65 millions d'euros comme le précise L'Equipe. Pas mal de clubs sont disposés à lui offrir un nouveau projet, notamment en Italie et en Angleterre. Mais avant cela, le Portugais devra rester concentré pour être déterminant si Luis Enrique fait appel à ses services.