PSG : Gilles Verdez enterre les anti-Mbappé

Dans : PSG.

En dépit de statistiques incroyables pour son âge, Kylian Mbappé est parfois la cible de vives critiques au Paris Saint-Germain.

Ces dernières semaines, il a notamment été reproché à l’attaquant du PSG son obstination à vouloir disputer tous les matchs dans leur intégralité, au risque de mettre en danger son physique. Des accusations qui ont suivi ses non-titularisations face à Lille et Lyon, tandis qu’il a disputé les rencontres face à Lorient et Strasbourg. Loin d’être parfait, Kylian Mbappé agace parfois en raison de son attitude jugée hautaine par certains supporters de l’Equipe de France ou du Paris Saint-Germain. Tout un tas d’accusations bien trop sévères aux yeux de Gilles Verdez, lequel a volé au secours de Kylian Mbappé sur l’antenne de RTL.

Verdez adore Mbappé

« Tout le monde assassine le génie français… C’est incroyable ! La France a le joueur absolu du football moderne. Mbappé est déjà le plus grand attaquant de l’histoire de l’équipe de France. C’est le meilleur, il court vite, il marque des buts, il est champion du monde. Il est extraordinaire, il a un rôle social formidable, quel homme ! Là, certains le critiquent car il est trop beau, trop bon. Vous le réduisez à un joueur qui n’a pas progressé ? Non ! C’est un génie précoce. Il est dans une crise de croissance, comme Henry avait eu à Monaco. Il est un peu seul. Il a des stats incroyables. Mais il a besoin de passer un nouveau cap pour devenir le meilleur joueur de tous les temps, comme Cristiano Ronaldo et Messi » a lancé le consultant dans des propos rapportés par FootRadio.com. Des déclarations qui feront plaisir à l’attaquant du Paris Saint-Germain, grand fan de Cristiano Ronaldo.