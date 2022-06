PSG : Galtier mis à l'écart, annonce imminente !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Christophe Galtier ne va pas assurer la reprise de l'entraînement ce lundi avec les joueurs de l'OGC Nice. Lucien Favre va prendre en charge l'effectif avant même l'officialisation de la venue du coach français au PSG.

Ce lundi, Mauricio Pochettino est toujours officiellement entraîneur du Paris Saint-Germain et Christophe Galtier occupe toujours son poste à l’OGC Nice. Cependant, les choses devraient bouger au moins dans l’un des deux clubs, puisque dans les prochaines heures les joueurs niçois ont rendez-vous pour la reprise de l’entraînement et cela à un peu plus d’un mois de la reprise du Championnat de Ligue 1. Nice-Matin l’annonce, au moment de reprendre le chemin du travail, Amine Gouiri et ses coéquipiers ne retrouveront pas Christophe Galtier, mais bel et bien Lucien Favre, dont la nomination n’a pas encore été officialisée par Ineos. L’entraîneur suisse ne va pas assurer l’entraînement, mais le quotidien régional précise que Lucien Favre sera présenté aux joueurs ce lundi matin. Le journaliste de Nice-Matin a confié que tout était bouclé en attendant que le PSG confirme la venue de Christophe Galtier à la place de Mauricio Pochettino. « C’est certain Christophe Galtier ne sera pas là à la reprise, il s’engagera avec le Paris Saint-Germain », a expliqué William Humberset, avant d’en dire un peu plus.

Galtier n'entraîne plus Nice, au PSG de bouger !

Le journaliste du quotidien régional a précisé les détails de cette transition en douceur du côté de Nice. « Christophe Galtier a eu cette opportunité d'aller au PSG et Jean-Pierre Rivère, qui a repris les commandes dans les coulisses, a choisi de faire revenir Lucien Favre depuis un bon petit moment. Favre et Rivère avaient gardé un lien très proche, l’entraîneur est arrivé samedi à Nice, mais c’est le dossier Pochettino qui bloque tout. Tout était prêt, y compris même pour une annonce dimanche, mais cela ne s’est pas fait à Paris. Lucien Favre ne se montrera probablement pas, mais il sera là pour rencontrer ses joueurs et évoquer avec eux la prochaine saison », a expliqué William Humberset, qui a précisé que c’est Lucien Favre qui décidera des joueurs à venir au mercato, Christophe Galtier n’ayant pas été consulté. La balle est donc dans le camp du Paris Saint-Germain. Et si ce week-end rien ne s’est concrétisé, il se chuchote que les choses vont s’accélérer dans les prochaines heures, Nice, le PSG et Galtier ayant déjà négocié un accord.

Du côté du PSG, c'est forcément l'aspect financier de la rupture de Mauricio Pochettino qui est un vrai souci. Un an et demi après sa signature, Pochettino a l'intention de prendre la totalité de ses indemnités et de ses bonus, avec son staff, et Paris veut faire baisser l'addition. Mais à une semaine de la reprise de l'entraînement au Camp des Loges, Nasser Al-Khelaifi sait que le temps presse. Et le président qatari a l'intention de boucler le départ du manager argentin sans trop traîner, la rumeur d'une conférence de presse organisée d'ici mercredi au Parc des Princes circule tout comme celle d'une double annonce au niveau du mercato. La révolution promise avec la venue de Luis Campos va enfin débuter, et cela annonce un été bouillant du côté du Paris Saint-Germain, la signature de Christophe Galtier n'étant que la première étape de ces changements exigés par Doha.