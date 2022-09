PSG : Galtier et le char à voile, la polémique explose

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A l'occasion de la conférence de presse organisée pour parler du match contre la Juventus, un journaliste du service politique de LCI a abordé le sujet des déplacements du PSG en avion privé. La réponse de Christophe Galtier et le rire de Kylian Mbappé ont mis le feu.

Depuis que le patron d’une filiale de la SNCF a attaqué le PSG sur le fait que le club de la capitale a utilisé l’avion plutôt que le train pour aller à Nantes, imitant en cela la plupart des clubs de football, Paris est au cœur des critiques. Même s’il ne faut jamais avoir pris le train pour croire qu’on peut organiser sérieusement ses déplacements professionnels sans aucun retard, on pensait que le sujet ne serait pas évoqué en cette veille de match de Ligue des champions, l’entraîneur du Paris Saint-Germain étant focalisé sur la Ligue des champions. Mais un journaliste du service politique de LCI, qui précise sur les réseaux sociaux ne rien y connaître au football, est venu lire le tweet du responsable de la SNCF et demander l’avis de Christophe Galtier et ensuite de Kylian Mbappé, les deux étant hilares avant même d’attendre la fin de la question.

Galtier et Mbappé tombent dans le piège

Quand @LCI #toutestpol demande à l’entraîneur du PSG de répondre au patron des TGV qui propose à son équipe qui fait Paris-Nantes en avion de prendre plutôt 2h de train privé, Mbappé éclate de rire et Christophe Galtier répond,sèchement,« je pense à me déplacer en char à voile » pic.twitter.com/HOe34E1hQi — Paul Larrouturou (@PaulLarrouturou) September 5, 2022

Et plutôt que d’éluder la question du journaliste, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a jugé utile de faire de l’humour sur un sujet qui n’est pas vraiment à même de faire rigoler. « Je me doutais qu’on allait avoir cette question. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements et on est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile », a répondu, pince-sans-rire, Christophe Galtier, provoquant quelques rires dans l’assistance composée de journalistes. Et alors que la conférence de presse était terminée, Paul Larrouturou, le journaliste de LCI, interpellait Kylian Mbappé sur ce sujet. Et le numéro 7 du PSG lui rétorquait « je ne pense rien moi… ». 3,2,1,0, la polémique était rapidement lancée par le journaliste en question qui évidemment savait que le potentiel en buzz était puissant, et il avait raison.

Sur Twitter, cela s'est déchaîné entre ceux qui pensaient que tout était bon aussi bien du côté de la SNCF que de la chaîne d'information pour se faire de la publicité sur le compte du Paris Saint-Germain et ceux qui étaient consternés par la réponse de Christophe Galtier et Kylian Mbappé sur le sujet de la gestion énergétique et du réchauffement climatique. Et forcément, en 2022, il est évident qu'en voulant s'en sortir avec une blague un peu vaseuse, l'entraîneur du PSG ne pouvait pas faire mouche, là où une bonne langue de bois aurait été suffisante pour éviter la polémique. En attendant, la Juventus est arrivée à Paris en avion, même s'il existe une ligne de chemin de fer entre la capitale française et celle du Piémont.