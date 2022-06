PSG : Galtier entraîneur, un mensonge pour Mbappé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le flou est total concernant le nom de celui qui sera l'entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Si Christophe Galtier semble le favori à ce jour, certains se demandent si cela colle à ce qui avait été vendu à Kylian Mbappé pour qu'il prolonge.

Il y a deux semaines, et à la surprise générale, le Paris Saint-Germain officialisait la prolongation de contrat de Kylian Mbappé jusqu’en 2025. Pour expliquer ce revirement, Nasser Al-Khelaifi avait expliqué en conférence de presse que la star tricolore avait été convaincue qu’il pouvait réaliser de grandes choses sous le maillot du PSG. Et cela notamment parce que du côté du Qatar on a décidé que la fête était finie au sein du club de la capitale. Pour l’instant, et même si cela n’a pas été officialisé, le seul changement radical intervenu à Paris concerne le départ de Leonardo remplacé par Luis Campos, le Portugais étant proche de Mbappé. Mais on ne sait toujours pas qui sera l’entraîneur la saison prochaine, le départ de Mauricio Pochettino n’étant même pas encore totalement acquis. Les rumeurs au sujet du futur coach du Paris Saint-Germain se multiplient, et samedi cela a même été un vrai festival avec les noms de José Mourinho, Sergio Conceiçao, Roberto Mancini, ajoutés à ceux de Zinedine Zidane et Christophe Galtier. Mais c’est bien l’entraîneur niçois qui semble le favori et cela étonne.

Galtier doit battre Guardiola, Klopp et Ancelotti, il s'étouffe !

Au micro de RMC, Walid Acherchour se demande si c’est bien la signature de Christophe Galtier qui a été « vendue » à Kylian Mbappé afin de le persuader de prolonger au PSG plutôt que de rejoindre libre le Real Madrid et le consultant de s'énerver très fort. « Si le grand changement et la grande révolution du Paris Saint-Germain c’est de ramener un coach qui est taillé pour la Ligue 1, on m’a menti. Galtier n’est pas taillé pour entraîner le PSG, le Paris Saint-Germain c’est l’un des plus grands clubs d’Europe, ils ont été éliminés par le vainqueur de la Ligue des champions, et ils sortaient d’une finale et d’une demi-finale avec Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino. Ce n’est pas une injure contre Galtier, c’est un bon coach de Ligue 1 qui a fait du très bon boulot avec Saint-Étienne et Lille, mais sincèrement je n’ai pas le souvenir d’un tel mouvement d’entraîneur. Laurent Blanc avait montré des choses avec Bordeaux avant de venir à Paris. Aujourd’hui, on explique que Christophe Galtier va devoir gérer un vestiaire avec Messi, Neymar, Mbappé, Sergio Ramos alors que le plus grand joueur qu’il a eu à gérer c’est Yilmaz. Le PSG va s’aligner en Ligue des champions avec Christophe Galtier qui va devoir s'expliquer tactiquement face à Guardiola, Ancelotti, Klopp, on marche sur la tête. On nous a menti ! Je préfère garder Pochettino une saison supplémentaire ! Donc Kylian Mbappé, les garanties sportives qu’il a eues c’est que Christophe Galtier qui vient au PSG et tout le monde trouve ça normal. Dans deux ans je vais peut-être ravaler mon chapeau s’il gagne la C1….mais si on s’est ennuyé avec Pochettino alors, il faut regarder les matchs de Nice cette saison », a lancé le consultant, visiblement scandalisé que l’entraîneur français de Nice soit le choix numéro 1 de Luis Campos.

Galtier et les stars, pas de souci au PSG

🔝⚽️👟



Seul et unique joueur de l’histoire à être élu meilleur passeur et meilleur buteur de #Ligue1 la même saison, @KMbappe a affolé les compteurs. L’occasion de disséquer sa saison statistique ! 📊 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 3, 2022

Bien évidemment, tout cela n'est pas si simple, et d'autres consultants ne sont pas de l'avis de Walid Acherchour., Vikash Dhorasoo a, lui, fait savoir qu'il était très excité à l'idée de voir Christophe Galtier s'installer sur le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine. « Son souci sera qu'il n’arrive pas avec un palmarès européen très fort, même s’il a gagné un titre avec Lille. A titre personnel, je trouve que ça serait super, j’aime beaucoup son système de jeu qui est très clair. C’est un entraîneur que j’aurais aimé avoir dans ma carrière. Il a des rapports sains avec ses joueurs, et il saura laisser tranquille ses stars », a confié l'ancien joueur du PSG, qui refuse de faire un procès d'intention au natif de Marseille, lequel a toujours eu des mots courtois envers le Qatar et l'apport de Paris et de ses stars à la Ligue 1. Il devient tout de même urgent que Nasser Al-Khelaifi rentre en France et tranche définitivement dans cet épineux dossier du choix de l'entraîneur du club de la capitale, sous peine de voir la tension rapidement grimper.