PSG : Galtier agressé, Genesio gifle les politiques

Christophe Galtier s'est récemment retrouvé au coeur d'une polémique après une mauvaise blague lâchée en conférence de presse répondant à une question sur les déplacements du PSG. Pour Bruno Genesio, tout ça est ridicule.

Entrainer le PSG n'est pas une mince affaire... Christophe Galtier doit gérer les egos de ses joueurs, ses compositions, sa tactique mais également ses déclarations. Chaque mot de travers est immédiatement repris et peut faire polémique. C'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé récemment en conférence d'avant-match de PSG-Juve. Un journaliste voulait que Galtier et Kylian Mbappé répondent à une question sur le climat, alors que le PSG avait pris l'avion pour son déplacement à Nantes en Ligue 1. C'est alors que le nouveau coach du club de la capitale a répondu que la prochaine fois, ils penseraient à y aller en char à voile. Une boutade de mauvais goût qui s'est vite transformée en polémique. Observateurs, politiques, tout le monde ou presque y est allé de sa petite phrase.

Genesio vole au secours de Galtier

Sidéré de voir le foin pour une blague (de bon goût ou pas, chacun sera juge) de Galtier en comparaison de tous les scandales de pedocriminalite de dirigeants du football international que j’ai pu sortir depuis deux ans et demi.



Significatif des combats politiques/médiatiques... — Romain Molina (@Romain_Molina) September 6, 2022

Une polémique qui agace cependant d'autres personnalités du foot. C'est le cas de Bruno Genesio, qui a défendu Galtier ces dernières heures en conférence de presse. Selon lui, tout ça va beaucoup trop loin. « La blague est de mauvais goût, mais je pense que ça a pris une ampleur beaucoup trop importante. Voir des ministres prendre la parole pour taper sur un entraîneur ou un joueur, alors qu’il n’y avait absolument aucune espèce de volonté de se déresponsabiliser par rapport à tout ça, je le sais, je connais très bien Christophe, j’ai trouvé ça ridicule. On est tous conscients de l’importance qu’on doit avoir, des gestes qu’on doit faire au quotidien, et pas seulement quand il s’agit de se déplacer. On a tous une responsabilité par rapport à ça si on veut transmettre une planète en bon état à nos enfants, nos petits-enfants. Il y a peut-être d'autres façons de voir les choses, et si on en est là aujourd’hui, c’est peut-être aussi que nos politiques ont une responsabilité un peu plus importante qu’un entraîneur ou un joueur de football », a notamment indiqué Bruno Genesio, agacé par l'hypocrisie ambiante autour de la sortie de Galtier. A l'issue de la rencontre contre la Juve ce mardi soir, l'ancien coach de Lille a convenu d'une maladresse mais a aussi rappelé qu'il s'agissait d'humour.