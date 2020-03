CdF : Neymar et Mbappé font plier l'OL, le PSG va en finale

Dans : Coupe de France.

Demi-finale de Coupe de France

A Lyon, le PSG bat l'OL 5-1

But pour Lyon : Terrier (11e)

Buts pour le PSG : Mbappé (14e et 70e), Neymar (64e sp), Sarabia (82e)



Dans un match longtemps équilibré, le PSG a fait la différence en seconde période avec un pénalty de Neymar et un rouge pour Marcal. Ce 5-1 envoie le PSG en finale de Coupe de France.



Après avoir fait tomber la Juventus et l’AS Saint-Etienne dans son Groupama Stadium, l’OL espérait bien réaliser une incroyable passe de trois lors de la réception du PSG en Coupe de France. Cela débutait idéalement avec l’ouverture du score de Terrier, d’un intérieur du pied en pleine surface sur un centre précis de Toko-Ekambi (1-0, 11e). Mais le PSG réagissait immédiatement, et Mbappé poussait au fond une reprise de la tête de Kurzawa sur corner (1-1, 14e). La suite de la première période était équilibrée, et Cavani manquait de faire la différence, touchant le poteau sur une reprise de volée après un centre de Neymar. Après l’action, le Brésilien faisait de grosses frayeurs aux supporters en boitant, et ce jusqu’à la pause.



Mais le numéro 10 du PSG reprenait sans souci, et n’avait même rien perdu de son sang-froid légendaire, pour inscrire le pénalty du 2-1 après une faute de main de Marçal, qui voyait rouge sur le coup (1-2, 64e). Dès lors, Paris déroulait et Mbappé s’en allait tout seule griller Guimaraes puis Marcelo pour alourdir le score (1-3, 70e). Sarabia parachevait le succès parisien avec son but habituel (1-4, 82e) et Mbappé inscrivait même un triplé dans les arrêts de jeu (1-5, 92e). Le PSG peut désormais sereinement attendre de savoir qui de Rennes ou Saint-Etienne sera son adversaire en finale de la Coupe de France.