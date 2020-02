PSG : Gabriel Martinelli, la nouvelle pépite qui fait saliver Paris !

Dans : PSG.

Très attentif au marché des jeunes joueurs au mercato, Leonardo pourrait tenter de recruter une pépite de Premier League l’été prochain à Paris.

Du haut de ses 18 ans, Gabriel Martinelli s’est fait un nom Outre-Manche. Formé au club d’Ituano au Brésil, l’attaquant d’origine italienne fait le bonheur d’Arsenal depuis juillet 2019. Recruté pour seulement 6 ME, Gabriel Martinelli a déjà marqué 10 buts et délivré 4 passes décisives en seulement 24 apparitions, ce qui braque forcément les projecteurs sur lui à l’approche du mercato estival puisque selon les informations du Daily Express, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont très intéressés par le profil et par le potentiel du joueur dans l’optique de l’été prochain. Très mal embarqué dans la course à la qualification en Ligue des Champions, Arsenal redoute de ne pas avoir les arguments sportifs pour retenir son jeune attaquant, selon le média britannique.

C’est ainsi que le Paris SG et le Real Madrid souhaitent profiter de la situation en récupérant le très prometteur avant-centre, également capable de dépanner sur les côtés, et qui s’est révélé être un sacré joker cette saison chez les Gunners. Nouveau manager du club londonien, Mikel Arteta ne veut pas entendre parler d’un départ de Martinelli, tout comme il ne souhaite pas voir Pierre-Emerick Aubameyang faire ses valises. Pourtant, en cas de non-qualification en coupe d’Europe la saison prochaine, il y aura bien des départs à Arsenal l’été prochain. Et c’est donc le Paris Saint-Germain qui pourrait en profiter. Reste à voir si cette éventuelle arrivée est conditionnée au départ de l’un des attaquants actuels de l’effectif de Thomas Tuchel, alors que l’avenir de Mauro Icardi au PSG est encore très incertain et alors que Edinson Cavani est plus proche que jamais de la sortie.