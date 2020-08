PSG : Gabriel Jesus visé pour menacer Icardi ?

Dans : PSG.

Libre de tout contrat, Edinson Cavani a quitté le Paris Saint-Germain le 30 juin dernier. Un départ qui devrait être compensé cet été au mercato…

Et pour cause, on imagine mal le PSG faire une saison complète avec les seuls Mauro Icardi, Kylian Mbappé et Arnaud Kalimuendo sur le front de l’attaque. Leonardo a donc pour mission de renforcer l’attaque parisienne à moindre coût et dans cette optique, il a déjà exploré un certain nombre de pistes, dont celle menant à Matheus Cunha, du Hertha Berlin. En Espagne, un nom plus prestigieux est cité ce lundi, celui de Gabriel Jesus, éternel remplaçant de Sergio Agüero à Manchester City. La direction du Paris Saint-Germain apprécierait la polyvalence, le potentiel et l’expérience européenne déjà très importante du jeune avant-centre des Citizens, selon Don Balon.

Néanmoins, il est bien précisé que cette piste devrait rester au stade du rêve pour le PSG, qui ne peut pas s’offrir un tel joueur sans dégraisser dans le même temps. Afin de lancer une opération si coûteuse, le club de la capitale doit se délester de plusieurs gros salaires, dont par exemple ceux de Julian Draxler ou encore de Leandro Paredes. Or, il semblerait que l’international allemand et l’ancien milieu défensif du Zénith Saint-Pétersbourg n’ont absolument pas l’intention de faire leurs valises lors du prochain mercato. Le PSG devra donc revoir ses ambitions à la baisse dans le dossier de l’avant-centre, et peut d’ores et déjà faire une croix sur Gabriel Jesus. Avec regrets, car le Brésilien avait sans aucun doute le profil idéal pour concurrencer sérieusement Mauro Icardi, l’homme fantôme depuis la reprise de la saison avec des performances catastrophiques contre Saint-Etienne puis Lyon lors des finales de coupe.