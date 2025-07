PSG ‍: Fumée blanche pour Barcola, le pape a parlé

Convoité par le Bayern Munich, qui en avait fait une de ses priorités du mercato, Bradley Barcola s'apprête à disputer la finale du Mondial des Clubs avec le PSG. Et l'ancien Lyonnais ne bougera pas cet été, confirme Fabrizio Romano.

Les dirigeants allemands vont devoir s'y faire, même s'ils ont envisagé de pousser le curseur jusqu'à 100 millions d'euros pour convaincre le Paris Saint-Germain de lâcher Bradley Barcola, ils n'y parviendront pas lors de ce mercato. Considéré comme l'un de ses joueurs de base par Luis Enrique, qui n'a jamais raté une occasion de dire tout le bien qu'il pensait de son jeune attaquant, Barcola va tenter de remporter un trophée de plus, ce dimanche contre Chelsea, avant de prendre des vacances bien méritées. Il fera ensuite son retour au PSG où plutôt que de parler transfert, on parlera de prolongation. Fabrizio Romano, le pape italien du mercato, confirme que le club de la capitale veut rapidement boucler ce dossier.

🚨🔴🔵 Bradley Barcola’s new deal at Paris Saint-Germain will be discussed in the next weeks as part of the plans.



The whole PSG management and staff wanted him to stay since day one of the summer window. pic.twitter.com/wpgMSKxCuV