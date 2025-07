Le PSG reçoit l'offre du siècle pour Barcola

Dans : PSG.

Recalé une première fois par le Paris Saint-Germain concernant Bradley Barcola, le Bayern Munich n'a pas renoncé à faire venir l'ancien joueur de l'OL. Une offre colossale est en préparation chez les champions d'Allemagne.

Luis Enrique l'avait confié en marge de la préparation du match entre le PSG et le Bayern Munich, il savait que le club allemand tournait autour de Bradley Barcola, mais l'entraîneur parisien avait vite mis un stop. « Il est évident que ça me plaît que mes joueurs intéressent les autres clubs. Bradley a beaucoup été critiqué à Paris. C’est sa seconde saison ici et c’est arrivé à d’autres jeunes joueurs bien évidemment. Cela fait partie du processus de développement individuel. Bien sûr, nous aimerons qu’il reste à Paris pour de nombreuses années et je pense qu’il le souhaite aussi. Je n’ai aucun doute par rapport à ça », avait précisé le technicien espagnol. Mais visiblement, cela n'a pas calmé les ardeurs munichoises, puisque El Fichajes révèle qu'une nouvelle offre exceptionnelle se prépare du côté du club, éliminé par le PSG en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs (2-0).

Munich hausse le ton dans le dossier Barcola

Différents prix ont été évoqués pour un éventuel transfert de Bradley Barcola, mais le média spécialisé espagnol pousse le curseur très très loin. « Le club bavarois serait prêt à proposer une offre proche de 100 millions d'euros pour s'attacher les services du talentueux attaquant de 22 ans », assure Nacho Estrella Dominguez-Mompell, journaliste pour El Fichajes. Les champions d'Allemagne, qui a constaté lors du match de samedi dernier que Bradley Barcola était au niveau, l'ancien joueur de l'OL cédant finalement sa place à Ousmane Dembélé à la 70e minute. Si cette de 100 millions d'euros arrivait réellement sur le bureau de Nasser Al-Khelaifi, il faut désormais voir comment le patron du Paris Saint-Germain réagirait. Car forcément, c'est une somme colossale et qui permettrait au PSG de réinvestir dans l'achat d'un nouveau joueur offensif.

Le PSG n'a pas besoin de 100ME, mais...

Mais dans ce dossier, le président qatari des champions d'Europe ne prendra probablement aucun risque avec Luis Enrique et Luis Campos. Si ces deux hommes décident que Bradley Barcola doit rester, alors l'offre allemande sera déchirée sans aucune hésitation. Nasser Al-Khelaifi a compris cette saison qu'il avait mis à la tête de son club le meilleur duo possible. Et il serait dommage que le PSG craque pour 100 millions d'euros.