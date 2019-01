PSG : Fumée blanche, accord trouvé pour Idrissa Gueye à Paris !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Au lendemain de la signature de Leandro Paredes au Paris Saint-Germain, Antero Henrique, souvent accusé de traîner au mercato, va avoir une deuxième bonne nouvelle à annoncer à son "ami" Thomas Tuchel. En effet, Yahoo France annonce ce mercredi matin que le PSG et Everton ont finalement trouvé un accord total pour le transfert d'Idrissa Gueye au Paris SG à la veille de la fermeture du mercato hivernal 2019.

C'est Ambre Godillon, journaliste du média américain, mais également collaboratrice de PSG TV, qui affirme que les deux clubs se sont entendus, même s'il faut encore formaliser l'échéancier des paiements que le club de la capitale devra régler afin de boucler le transfert. Mais tout est OK entre Paris et Everton, tandis qu'Idrissa Gueye avait lui déjà négocié depuis quelques jours les détails de son contrat avec le Paris Saint-Germain, histoire de ne pas perdre de temps. Autrement dit, comme cela avait été promis à l'entraîneur allemand du PSG par Nasser Al-Khelaifi et son directeur sportif, Thomas Tuchel va avoir ses deux renforts pour le milieu de terrain. Si en plus Marco Verratti est de nouveau apte cette semaine, le soleil sera de retour au-dessus du Camp des Loges, malgré l'absence de Neymar.