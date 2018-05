PSG : Fred Hermel persiste, Neymar est la priorité du Real !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Après avoir été très calme durant deux ans, le Real Madrid devrait être l’un des grands animateurs du mercato cet été.

Effectivement, Zinedine Zidane va réclamer quelques renforts, notamment pour régénérer son attaque. Un gros joueur au minimum sera nécessaire puisque le départ de Gareth Bale ne fait plus beaucoup de doute en Espagne. Ainsi, le club viserait Kane ou encore Icardi. Mais selon les informations de Fred Hermel, la priorité n°1 du club merengue est bel et bien Neymar, comme cela est régulièrement évoqué dans la presse espagnole depuis plusieurs mois.

« Un attaquant de très haut-niveau sera recruté au Real Madrid. Ces dernières semaines, on parle de Kane. Il plaît beaucoup à l’état-major du club. Icardi est aussi un joueur ciblé par le Real. Mais surtout, je vous répète que l’objectif n°1 du Real Madrid au mercato, c’est Neymar. Je ne dis pas qu’un transfert est possible cet été et que le PSG va vendre Neymar. Mais je peux vous affirmer que l’objectif n°1 du champion d’Europe en titre, c’est de recruter le Brésilien de Paris. Neymar, c’est leur obsession et cela depuis très longtemps » a expliqué le correspondant de RMC à Madrid. Reste désormais à savoir si le Real fera le forcing de manière importante cet été, ou si Florentino Pérez aura la patience d’attendre un an pour le n°10 du PSG.