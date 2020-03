PSG : Fred Hermel écoeuré par Di Maria

Dans : PSG.

Confiné en compagnie de sa femme et des filles à Paris, Angel Di Maria vit très mal cette période de pandémie de coronavirus.

« Il ne va pas bien. Je suis avec les filles toute la matinée parce qu’elles suivent leur enseignement à distance via internet, a-t-elle expliqué. Je lui laisse un moment avec elles dans l’après-midi. Il ne peut plus supporter. Mais la seule chose que nous pouvons faire est de rester à l’intérieur » indiquait ce week-end sa femme Jorelina Cardoso à la télévision argentine. En pleine déprime durant la période de confinement, Angel Di Maria a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Correspondant de RMC à Madrid, Fred Hermel connaît le n°11 du PSG pour l’avoir côtoyé au Real Madrid.

Les liens du passé qui unissent les deux hommes n’ont pas empêché le journaliste de dire tout le mal qu’il pensait du Parisien. Car pour Fred Hermel, il est tout simplement honteux de la part de Di Maria et de sa femme de se plaindre. « Quand on a deux neurones c’est compliqué d’avoir une vie intérieure... Tu as raison, quelle indécence ! Quand on est millionnaire et qu’on vit dans un immense espace comme c’est le cas de Di Maria, on ne doit pas se plaindre publiquement. Ici on entrepose les cadavres dans une patinoire... Alors les états d’âme d’un footballeur mieux installé que 99,99 % des gens... » a souligné Fred Hermel, pour qui les plaintes de l’attaquant du PSG, à l’heure où certains sont confinés dans des conditions très difficiles et que d’autres se battent chaque jour dans les hôpitaux, sont totalement déplacées. Une prise de position très tranchée de la part de Fred Hermel, lequel a d’ailleurs reçu une petite remontrance de son collègue Daniel Riolo. « Fred l’état dépressif ne dépend pas du compte en banque... sois un brin plus indulgent » a indiqué le polémiste de l’After, visiblement plus philosophe que Fred Hermel.