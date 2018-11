PSG : Football Leaks dévoile les énormes secrets du transfert de Mbappé au PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Ce mercredi, Mediapart dévoile les détails du transfert de Kylian Mbappé de l'AS Monaco au Paris Saint-Germain. Et s'il n'y a rien d'illégal, quelques détails sont succulents.

Parmi les milliers de pages étudiées par des journalistes européens dans le cadre des Football Leaks c'est cette fois le cas de Kylian Mbappé qui est étudié. Que les choses soient claires, rien n'est reproché à l'attaquant français du PSG, mais cela apporte un éclairage précis sur son transfert en provenance de Monaco au mercato 2017. On apprend ainsi que Monaco et le Real Madrid avaient bien trouvé un accord en juillet 2017 pour Mbappé, moyennant 214ME, le club espagnol acceptant de payer en plus une taxe de 34ME sur les 180ME du prix initial. Mais finalement le joueur français préférait, lui, signer au Paris Saint-Germain, le club de la capitale acceptant finalement de régler 145ME pour un prêt avec option d'achat obligatoire l'été dernier, plus 35ME de bonus, soit les 180ME demandés par les dirigeants monégasques.

Pour obtenir l'accord de Kylian Mbappé, le PSG a dit oui à une prime à la signature de 5ME payable sur deux ans, et un salaire annuel de 10ME pendant cinq ans. Paris a cependant obtenu que le salaire soit évolutif afin d'être certain que Mbappé ne file pas très vite. L'attaquant a donc touché 7ME pour sa première saison, il en touchera 9,3ME pour cette année et cela ira jusqu'à 12ME pour son ultime année de contrat.

Mediapart révèle aussi que le clan Mbappé a demandé à être le joueur du PSG le mieux payé s'il gagnait le Ballon d'Or, soit trois fois plus que ce qu'il gagne afin de dépasser les 30ME de Neymar. Exigence refusée par les dirigeants parisiens, tout comme celle d'une prime si le PSG était exclu des coupes européennes par l'UEFA ou d'un crédit de 50 heures de vol en jet privé. Le Paris SG a cependant dit oui à 30.000 euros par mois pour payer le loyer du champion du monde et trois salariés personnels.

Enfin, on apprend que Jorge Mendes a empoché 9ME pour une mission dont on ne connaissait pas l'existence et que le président de l'AS Monaco a touché 124ME sur ce transfert, et pas son club.